Joan Laporta ofrece a un jugador del Barça al Bayern de Múnich por Musiala

Jamal Musiala sorprendió a todo el mundo cuando se dejó querer por el FC Barcelona en una entrevista. La estrella del Bayern de Múnich aseguró que el Barça era el equipo de su infancia y Leo Messi su ídolo, además de elogiar al histórico centro del campo azulgrana con Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Sergio Busquets. El alemán es un gran admirador del conjunto culé y eso gusta.

Tanto, que el centrocampista acaba contrato con los bávaros en 2026 y, de momento, no quiere renovar. Afirmó que no podía darles a los aficionados un regalo de Navidad y que no habría novedades en el futuro próximo. Esas palabras se han traducido como un ofrecimiento al Barça y Joan Laporta ya se frota las manos con el posible fichaje de una de las estrellas del fútbol europeo.

Interés mutuo entre el Barça y Musiala

Con solo 21 años, el futbolista es uno de los mejores centrocampistas de Europa y los azulgranas estarían muy interesados en él si decide firmar por ellos. Para no tener que esperar a que acabe libre el próximo 30 de junio de 2026, el Barça podría hacer una oferta al Bayern el próximo verano, cosa que permitiría que el jugador llegara antes y que el conjunto alemán recibiría algo a cambio antes de que se fuera gratis.

En ese sentido, Joan Laporta ofrecería a Ronald Araujo, uno de los mejores defensas del panorama europeo pero que no es indispensable para Hansi Flick. Además, el uruguayo aún no ha renovado su contrato, que también acaba en 2026, y en el club hay dudas acerca de su futuro en la entidad culé. Por eso, el presidente preferiría contar con Musiala y habría ofrecido al central para un trueque.

Flick, maravillado con el alemán

El técnico alemán estaría encantado con la incorporación de la estrella del Bayern, ya que fue él quien hizo debutar al jugador cuando entrenaba en Alemania y, además, también lo tuvo en la selección. Por eso, el papel que juegue Flick en la operación puede ser fundamental para terminar de convencer a Musiala si decide finalmente no renovar con su actual equipo y venir a Barcelona.