Joan Laporta ensucia la operación Konaté para evitar que vaya al Real Madrid

La operación por Ibrahima Konaté se había convertido en una de las prioridades del Real Madrid este verano. El central francés termina contrato con el Liverpool en junio de 2026, y hay un fuerte interés recíproco por parte del jugador y el club blanco. Sin embargo, la estrategia de Joan Laporta ha complicado seriamente esa vía: el presidente del Barça ha decidido jugar fuerte e inyectar presión financiera en la operación, encareciendo los costes para el Madrid.

Según informan desde madrid-barcelona.com, Laporta estudia presentar una oferta formal para llevarse a Konaté y, al hacerlo, sube el precio que tendría que abonar el Madrid si quiere hacerse con sus servicios. Su objetivo es claro: forzar al club entrenado por Xabi Alonso a buscar otras alternativas si no está dispuesto a subir la cifra.

Una contienda que Laporta transforma en guerra abierta

Este movimiento no es un simple golpe de negociación: es una estrategia para dejar en jaque al Real Madrid en una operación que ya daba por encarrilada. En el club blanco consideran que el interés de Laporta busca "estorbar la llegada de Konaté" al Bernabéu, complicando la operación con un contraataque financiero más agresivo de lo esperado.

Desde el Liverpool, el precio de venta se sitúa en torno a los 50 millones de euros, una cifra ambiciosa pero asumible para un club de la talla del Real Madrid. La estrategia azulgrana podría obligarles a acercarse a esa cifra o desistir por completo. El futbolista, cuya intención es vestir de blanco, ahora se enfrenta a una decisión difícil: ¿priorizar una operación limpia con el Madrid o aceptar la oferta del Barça? Si el Barça logra reunir liquidez —aportada en parte por libertades en el límite salarial o la mega palanca que está activando—, y lograr convencer al jugador, se convertiría en la gran sorpresa del verano y un golpe directo a las expectativas del Real Madrid.

La lucha Madrid-Barcelona también se libra en los despachos

En definitiva, Laporta ha convertido lo que podría haber sido un traspaso casi cerrado en una batalla de ofertas. Ha elevado la puja para evitar que el Real Madrid se refuerce con Konaté y lanzar un mensaje ambicioso: no consentirá que su rival blanco salga indemne del mercado. Una guerra de fichajes que promete ser uno de los grandes asuntos del verano.