Joan Laporta le pone la maleta en la puerta harto del doble juego que lleva fuera del Barça

La renovación del contrato de Frenkie de Jong es un tema que divide aguas en el Barça. Joan Laporta sospecha que el volante neerlandés planea irse como agente libre para fichar con otro equipo a coste cero a cambio de un bono. Por ese motivo, el máximo dirigente culé está pensando en colocarle el cartel de “en venta” en este mercado invernal, para evitar que el futbolista llegue a la próxima temporada sin haber firmado su nuevo vínculo.

Para Hansi Flick, De Jong es un jugador importante para su proyecto y ya manifestó en reiteradas oportunidades que su deseo es que continúe en el club. Sostiene que su presencia es clave por su experiencia, liderazgo y para colaborar con el desarrollo de varios futbolistas de La Masía. Sin embargo, el tiempo sigue pasando y no hay señales de que el ex Ajax tenga intenciones de seguir defendiendo la camiseta blaugrana.

De Jong y el Barça

Semanas atrás, el futbolista culé brindó una entrevista en la que se refirió a su situación contractual: “Mi renovación de contrato es un tema para los periódicos de aquí, pero para mí no lo es. Quiero jugar al fútbol y, después, veré qué quiere hacer el club conmigo y entonces decidiré lo que quiero hacer, junto con mi agente y mi familia”, dijo en diálogo con Voetbal International.

En ese sentido, De Jong explicó: “La gente piensa que quiero quedarme en el Barça para siempre porque la vida fuera del fútbol es muy buena aquí, y es buena, pero sigue siendo menos importante que lo que sucede en el campo. Si sintiera que no puedo contribuir lo suficiente, o si el equipo no puede competir, me iría”.

Joan Laporta regala a Ansu Fati

El canterano de 22 años volvió a quedarse fuera de la nómina del equipo y es un hecho que Hansi Flick no cuenta con él para lo que resta de la temporada.

Joan Laporta no ve la hora de cederlo a otro club para sacarse de encima el alto salario que percibe el atacante. Actualmente, tiene ofertas de West Ham, Tottenham y Besiktas de Turquía.