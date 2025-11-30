Joan Laporta no quiere fichar en enero, pero Flick pide dos refuerzos innegociables y ¡tres salidas del Barça!

La tensión interna en el FC Barcelona vuelve a escena. Joan Laporta mantiene su idea firme de no fichar en el mercado de enero por la situación económica del club, pero Hansi Flick considera que es imposible competir así hasta final de temporada. Según fuentes del vestuario, el técnico alemán ha trasladado a Deco y al presidente, que necesita dos refuerzos innegociables y tres salidas para recuperar el control deportivo del equipo.

Los dos fichajes que pide Flick aportarían solidez defensiva, estructura táctica y profundidad ofensiva; en definitiva, las bases para sostener un proyecto que, hoy por hoy, avanza entre tensiones, urgencias y diferencias en los despachos.

La defensa, al límite tras el desastre de Stamford Bridge

El partido en Stamford Bridge ante el Chelsea dejó al descubierto las enormes carencias defensivas del Barça. Flick considera que la línea de atrás es “insuficiente” para competir al máximo nivel y reclama un central titular capaz de corregir a campo abierto, dar salida limpia y mantener regularidad. El técnico ha pedido un defensa de perfil físico y con liderazgo, cuyo nombre permanece en la máxima discreción, aunque se trataría de un jugador contrastado en competiciones europeas.

El segundo refuerzo imprescindible es un extremo desequilibrante, petición que viene haciendo desde agosto. Flick cree que el equipo carece de profundidad y desborde, especialmente tras la irregularidad de varios atacantes y la situación disciplinaria de Lamine Yamal, que ha provocado fuertes tensiones internas. El técnico quiere un jugador que pueda romper partidos, atacar en transición y aportar gol inmediato. A cambio, Flick ha pedido las salidas de tres futbolistas que considera prescindibles por bajo rendimiento o falta de encaje en su modelo. Aunque no han trascendido los nombres, el club ya estudia posibles cesiones o ventas para liberar masa salarial.

El caso Lamine Yamal abre una grieta en la dirección deportiva

El conflicto entre Laporta, Deco y Flick ha estallado precisamente por la gestión del joven extremo. El presidente y el director deportivo han protegido a Lamine pese a varios episodios de indisciplina, mientras Flick quería dejarlo fuera de convocatorias importantes. Esta falta de apoyo ha molestado al alemán, que incluso se habría planteado una salida antes de 2027 si no se refuerza su autoridad.