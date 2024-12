Oficial, se niega a renovar con el Barça y Joan Laporta pone en marcha la venta para enero

Al FC Barcelona le han comunicado que uno de sus jugadores no va a renovar su contrato con el club, que acaba a final de curso, y que se irá libre cuando acabe la temporada. Por eso, la dirección deportiva ha activado toda la maquinaria para evitar que se vaya gratis y, al menos, sacar un rendimiento económico a su salida en el mercado de invierno con una venta.

Se trata de Áron Yaakobishvili, portero del Juvenil A azulgrana. El húngaro ha decidido no seguir en el Barça y no prolongará su contrato como azulgrana, que finaliza el próximo verano. Las medidas de presión que usó Joan Laporta apartando al jugador no han tenido efecto y ha tomado la decisión de abandonar la entidad. El club le dejó sin jugar en los últimos partidos hasta que se resolviera su situación, y ya se sabe el veredicto final.

Yaakobishvili no renovará con el Barça

Yaakobishvili ha sido uno de los guardametas más interesantes de las categorías inferiores del Barça y desde la entidad confiaban en su potencial. De hecho, llegó a ir convocado con el primer equipo en los partidos contra el Young Boys, el Getafe, el Osasuna y el Alavés, justo después de la lesión de Ter Stegen, para tener un guardameta de más en el banquillo en caso de otra emergencia.

Sin embargo, el húngaro ha visto que, a pesar de estos hitos, no podrá llegar al primer equipo con facilidad y tendrá muy complicado ser el portero azulgrana del futuro. Hansi Flick prefiere a otros jóvenes como Ander Astralaga y Diego Kochen, mientras que Yaakobishvili se ha tenido que quedar en el Juvenil A, y el guardameta ha decidido poner punto y final a su etapa en el Barça.

Una venta beneficiosa en enero

Por lo tanto, el club buscará darle una salida en este mercado de invierno para recoger algunas migas con su venta. No será prácticamente nada, ya que aunque el portero tiene potencial, acaba contrato a final de temporada y ningún equipo se va a volver loco ofreciendo una gran cantidad. Pero, al menos, el Barça sacará algo por su salida, cosa que no habría hecho el próximo verano si se hubiese ido gratis.