Joan Laporta ofrece dos jugadores del Barça a Enrique Cerezo para abaratar a Julián Álvarez

El Barça vuelve a activar sus redes de negociación para intentar cerrar el fichaje de Julián Álvarez como relevo de Robert Lewandowski. Pero el precio estimado —cerca de 90 millones de euros— obliga a ser creativo. Por eso, el presidente Joan Laporta y el director deportivo Deco habrían planteado al Atlético de Madrid una oferta que mezcla dinero + jugadores, incluyendo a Ferran Torres y Marc Casadó para abaratar el coste final.

El verano 2026 promete ser movido en Barcelona. Con el relevo de Lewandowski como prioridad, Laporta y Deco parecen dispuestos a todo para traer un delantero de presente y futuro. Solo queda saber si el Atlético acepta el intercambio.

Qué ofrece Julián Álvarez y por qué interesa

Julián es un delantero versátil: combina físico, movilidad, llegada desde segunda línea y buena definición. En el estilo de juego del Barça, podría aportar dinamismo en la delantera, aportar goles con llegada al área, combinaciones rápidas y adaptable a jugar como punta o como segundo delantero en un sistema más fluido. Muchos lo consideran el candidato ideal para sustituir a Lewandowski cuando depare su salida.

El club cree que la llegada de un delantero de su perfil, joven y con proyección a medio/largo plazo, daría un salto de calidad ofensivo necesario para competir en todos los frentes. Por eso están dispuestos a plantear un trueque arriesgado, sacrificando recursos actuales —como Ferran o Casadó— para lograrlo.

Qué ganarían Atlético y Barça con el intercambio

Para el Atlético de Madrid: recibir a Ferran Torres brindaría velocidad, desborde y experiencia ofensiva. Su polivalencia puede permitir múltiples dibujos ofensivos. Además, incorporaría a Casadó, joven mediocentro con proyección, ideal para ser eventual relevo de perfil similar a Koke en el pivote posicional. Al Atlético le permitiría reforzar varias líneas con una sola operación.

Para el Barça: asegurar a Julián Álvarez con un coste neto más bajo, liberando masa salarial (Ferran y Casadó implican menores sueldos comparados con lo que costaría adquirir solo con dinero) y lanzar un proyecto ofensivo renovado, con un delantero joven, ambicioso y desenfadado. Según fuentes que siguen la operación, este paquete trueque + efectivo sigue sobre la mesa del Atlético, aunque la negociación será complicada: los colchoneros valoran a Álvarez como pieza clave, y saben que su mercado se ha disparado. Después de la negativa de Harry Kane, la opción Julián Álvarez es la que se fija como prioridad en Can Barça.