Julián Álvarez descartado como candidato para sustituir a Lewandowski

El FC Barcelona ha sufrido un giro inesperado en su planificación deportiva para el verano de 2026. Tras la negativa de Harry Kane a abandonar el Bayern de Múnich y su deseo de renovar allí, todos los esfuerzos de Laporta y Deco se dirigieron hacia Julián Álvarez, considerado la opción perfecta para tomar el relevo de Robert Lewandowski.

Sin embargo, en las últimas horas, el club ha asumido que el argentino se cae definitivamente de la lista de candidatos.

Un fichaje casi imposible: precio, competencia y el factor Simeone

Julián Álvarez tiene contrato en vigor y un valor de mercado que supera los 90 millones de euros, cifra que el Barça no puede afrontar sin una gran venta previa. A ese obstáculo económico se añade la posición del Atlético de Madrid, que no contempla reforzar a un rival directo, dejando salir a una de sus piezas más valiosas.

La situación se complica todavía más con la entrada del Apollon, respaldado por una importante inyección económica que lo convierte en un competidor inesperado en el mercado. Y, sobre todo, pesa el factor Cholo Simeone, cuya figura seduce enormemente a Julián. El delantero admira al técnico argentino y ve en él un entorno ideal para consolidarse como referencia mundial. Todo ello ha llevado al Barça a asumir que el fichaje es prácticamente inviable.

Rashford, la alternativa distinta: quedarse en propiedad

Ante la caída de Julián Álvarez, el Barça se replantea una vía conocida: quedarse en propiedad a Marcus Rashford, cedido por el Manchester United. El club inglés estaría dispuesto a negociar una venta definitiva por una cifra que rondaría los 50-55 millones de euros, bastante más asumible que la operación Julián.

Rashford, aunque no encaja en el perfil clásico de “9” que buscaba el área deportiva, aporta profundidad, desborde y gol desde el costado izquierdo, además de experiencia en grandes escenarios. Sus números este curso han sido sólidos y Flick le ve como un recurso válido si no llega un delantero centro puro. El Barça, así, se queda sin su candidato ideal y deberá reformular su estrategia ofensiva para el futuro inmediato.