Lamine Yamal desencadena celos peligrosos en el vestuario con las exigencias para renovar con el Barça

Horas decisivas para la renovación de Lamine Yamal por el Barça. El aterrizaje de Jorge Mendes en Barcelona para almorzar el pasado jueves con el futbolista, y desvelado por Jijantes, confirma el acelerón de ambas partes para tratar de cerrar el acuerdo de forma inminente para la ampliación de contrato del joven crack.

Según fuentes de Mundo Deportivo, el Barça no quiere esperar a que cumpla 18 años el 13 de julio para dejar sellado y totalmente firmado el nuevo contrato que le vinculará hasta 2030 con un salario acorde a la calidad que está asombrando al mundo del fútbol desde que ganó la Eurocopa con España el pasado verano. Pero estas noticias no han caído bien en el seno del vestuario.

Lewandowski recela de Lamine Yamal

La relación entre el ariete polaco y la estrella del FC Barcelona no pasa por sus mejores momentos. Levi es el mejor pagado, actualmente, de la plantilla del Barça. Y no quiere verse superado por un chico que aún está por cumplir los 18 años. Los galones del polaco no le permiten ver la realidad que es la de un futuro crack mundial que el Barça tiene que atar como sea.

Por otra parte, Szczesny también habría mostrado un desagrado hacia Yamal, ya que el guardameta polaco ya estaba retirado antes de que le llamara el Barça y no quiere problemas ni tomaduras de cabeza con algunas de las bromas pesadas que ha hecho en algunas ocasiones el delantero azulgrana. Cumplirá 18 años dentro de poco, pero la gestión de estas dinámicas será crucial para mantener la cohesión del grupo.

La presión para que llegue Nico Williams y se quede Héctor Fort

Ya hace meses que el ‘19’ del Barça insiste en la llegada de su íntimo amigo de la roja, y futbolista del Athletic Club de Bilbao, Nico Williams. Esto provocó que Raphinha se enfadara y amenazara de abandonar el club si venía alguien en su posición a hacerle competencia. El club no ha tirado más del chicle. Descartado Nico y renovado hasta el 2028 Raphinha. Y para colmo, el club busca salida al lateral Héctor Fort, al que Lamine se opone. Algunos empiezan a ver la sombra alargada de Messi en un chico de 17 años.