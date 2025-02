Lamine Yamal no le habla prácticamente y no es el único en el vestuario del Barça

Lamine Yamal es una de las piezas clave del FC Barcelona. A pesar de tener tan solo 17 años, es decir, que no es ni mayor de edad, es uno de los jugadores más importantes del equipo y, a la vez, una de las voces autorizadas en el vestuario por su calidad y su carisma, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Aunque el vestuario está lleno de jóvenes, el extremo no se lleva muy bien con uno de los futbolistas más experimentados de la plantilla.

Se trata de Robert Lewandowski, uno de los veteranos del equipo. El polaco no tiene buena relación con el catalán por su actitud y su toxicidad en el campo, por lo que algunos compañeros, como el propio Lamine, le han dejado de hablar porque no soportan su comportamiento. El trato se ciñe a lo profesional en el césped y poco más, ya que fuera de él la relación es tensa y escasa.

Lamine Yamal no se lleva bien con Lewandowski

Aunque comparten posición en el ataque, es sabido que el de Rocafonda ya no aguanta las quejas públicas que Lewandowski ha estado haciendo desde que irrumpió en el mundo del fútbol. Al principio, Lamine las aceptaba porque creía que eran para mejorar y porque llevaba poco tiempo de profesional, pero ahora está más maduro y no soporta los gestos despectivos que hace su compañero.

El delantero polaco tiene una actitud muy fuerte y piensa que con lo que hace en el terreno de juego los jugadores, especialmente los más jovenes, mejorarán a partir de sus consejos, pero solo hace que empeorar las cosas. Cuando no recibe un balón en condiciones o no le gusta lo que ve, grita y se enfada mucho a sus compañeros, algo que tanto Lamine como otros futbolistas similares a él, como Gavi o Pedri, no soportan.

El polaco se quedará un año más en el Barça

Aun así, estos jugadores tendrán que aguantar una temporada más a Lewandowski. El Barça ha decidido renovar el contrato del atacante por un año más, ya que su rendimiento este curso está siendo muy bueno, y creen que el polaco tendrá gasolina para una campaña más de azulgrana.