Lamine Yamal no tiene buena relación con 2 jugadores del Barça

Lamine Yamal está explotando en el FC Barcelona. Con solo 17 años, el joven delantero ya se ha consolidado como uno de los mejores extremos del mundo y cada balón que toca es un peligro para los rivales. El Barça sabe que puede tener, de nuevo, a un jugador legendario en su equipo y le está dando todos los galones para triunfar y que se sienta a gusto en el club azulgrana.

Aun así, hay dos compañeros del vestuario que no tienen una buena relación con él y que no aceptan que un niño de 17 años esté por delante de ellos. Son Robert Lewandowski y Ferran Torres, dos de los delanteros del Barça que ven como Lamine les está pasando por encima y no están a gustos con el joven extremo. En el campo lo disimulan, pero fuera de él, en los vestuarios, la situación es distinta.

Lewandowski, problemático

El delantero polaco tiene una relación muy fría con Lamine. Lewandowski no soporta que nadie le haga sombra y cree que es el mejor y que tiene que ser el número 1 del equipo. Sin embargo, en el Barça no lo ven así, no necesariamente por temas de calidad, que también, sino por la diferencia de edad que hay. Al polaco le quedarán un par de años en el club y el joven extremo tiene toda la carrera por delante.

Además, algunos gestos de Lewandowski hacia sus compañeros y especialmente a Lamine sacan de quicio a algunos jugadores. Si el delantero no recibe bien una pelota en el área se enfada y arremete contra sus compañeros. El de Rocafonda lo ha tenido que sufrir un par de veces y empieza a estar cansado de la actitud del polaco, ya que esto no ayuda al equipo, sino todo lo contrario.

Ferran no acepta que le hayan quitado el sitio

Por otra parte, Ferran Torres no ha aceptado que un chaval de 17 años le haya quitado el sitio en el once. El valenciano era titular antes de la irrupción de Lamine Yamal y ahora se ha quedado en el banquillo y con serias opciones de tener que abandonar el equipo a final de temporada. El atacante no cuenta para Hansi Flick y le ha abierto la puerta de salida porque no puede darle minutos.