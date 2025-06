Lamine Yamal no tiene relación afectiva con Gavi

Gavi es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona y una de las voces cantantes en el vestuario, a pesar de que el jugador solo tiene 20 años. Teniendo en cuenta la juventud de la plantilla y su personalidad, el andaluz es una pieza clave para sus compañeros, tanto dentro como fuera del terreno de juego, pero, aun así, Lamine Yamal no le dirige la palabra y su relación es prácticamente nula.

El rol de Gavi esta temporada ha sido la de actor secundario. Flick lo tiene entre algodones y Gavi lo valora. Muestra de ello es que todos los goles que ha hecho el canterano los ha ido a celebrar con su entrenador. Afecto y respeto mutuo. Muy distinta a la situación de la que goza Lamine Yamal. Y como ya se sabe en los vestuarios, hay ciertas afinidades entre compañeros. En el caso del Barça, no se puede obviar la estrecha relación de amistad que une a Lamine Yamal con Alejandro Balde. Pero la relación entre Lamine y Gavi no pasa por su mejor momento.

Lamine estaría encantado con una posible salida de Gavi

Aunque Gavi es uno de los niños mimados de Hansi Flick, Lamine lo ve con recelo y a lo que se une que su química en el campo no ha fluido como debería. El futuro de Gavi es aún incierto. No es declarado por el club un jugador intransferible. Gavi lo sabe. Y a pesar de que tiene contrato hasta 2030, el club no vería con malos ojos una posible venta, la cual estaría tasado sobre unos 70 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

Esta opción cada día cobra más fuerza, y más después del contrato de crack que está a punto de firmar Lamine, y que lo vinculará con la entidad culé hasta 2031. Aunque aún está todo en fase muy incipiente, Lamine se frota las manos con que se pudiese suceder una posibilidad como esa. Y es que a Gavi novias no le faltan en las grandes ligas europeas.

Luis Enrique quiere a Gavi para el PSG

En contraste con su rol actual en el Barça, Luis Enrique le ha asegurado que, en el PSG, el centrocampista andaluz sería considerado una pieza fundamental. Con la salida de Kylian Mbappé y la reconfiguración del equipo, el PSG está buscando rejuvenecer su plantilla. En este sentido, el español sería un fichaje estratégico para garantizar la continuidad de su medio campo.