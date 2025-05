Lamine Yanal no siente ninguna simpatía por Gavi

Gavi es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona y una de las voces cantantes en el vestuario, a pesar de que el jugador solo tiene 20 años. Teniendo en cuenta la juventud de la plantilla y su personalidad, el andaluz es una pieza clave para sus compañeros, tanto dentro como fuera del terreno de juego, pero hay una estrella con la que no habla y su relación es prácticamente nula.

Su rol esta temporada ha sido la de actor secundario. Muy distinta a la situación de la que goza Lamine Yamal. Y como ya se sabe en los vestuarios, hay ciertas afinidades entre compañeros. En el caso del Barça, no se puede obviar la estrecha relación de amistad que une a Lamine Yamal con Alejandro Balde. El lateral del Barça es un fijo en todas las celebraciones cuando Lamine anota un gol. Pero la relación entre Lamine y Gavi no pasa por su mejor momento.

A Lamine no le importaría una salida de Gavi

Aunque Gavi es uno de los niños mimados de Hansi Flick, y que el centrocampista andaluz lo ha demostrado cada vez que ha anotado un gol yéndolo a celebrar con su técnico. El futuro de Gavi es aún incierto. No es declarado por el club un jugador intransferible. Gavi lo sabe. Y a pesar de que tiene contrato hasta 2030, el club no vería con malos ojos una posible venta, la cual estaría tasado sobre unos 70 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

Una opción que, con la renovación, a punto de cerrarse de Lamine Yamal, el de Rocafonda no vería mal, ya que las arcas del Barça se beneficiarían de una operación que le podría dar luz verde por acometer algún fichaje que le dé un salto de calidad en la zona atacante y pueda hacer brillar más al ‘19’. Aunque aún está todo en fase muy incipiente, Lamine se frota las manos con que se pudiese suceder una posibilidad como esa. Y es que a Gavi novias no le faltan en las grandes ligas europeas.

Gavi, tampoco se lleva con Lewandowski

El canterano andaluz tiene otro compañero atravesado. Y este no es otro que Robert Lewandowski. El andaluz y el polaco no se llevan bien fuera del Barça y en los partidos el trato es el mínimo, para intentar ser lo más profesional posible, pero la realidad es que ambos no se llevan bien y ha habido algunos encuentros nada amistosos a lo largo de los años en los que han compartido vestuario. El futuro de Gavi es incierto, y algunos compañeros se alegrarían de que la salida del joven centrocampista se pudiera dar en el próximo mercado de verano.