Lamine Yamal no tiene trato con hasta cuatro jugadores del Barça con los que dejó de hablar

Horas decisivas para sellar la renovación de Lamine Yamal por el Barça. El aterrizaje de Jorge Mendes en Barcelona para almorzar la pasada semana con el futbolista, desvelado por Jijantes, confirma el acelerón de ambas partes para tratar de cerrar el acuerdo de forma inminente para la ampliación de contrato del joven crack.

Según ha podido saber Mundo Deportivo, el Barça no quiere esperar a que cumpla 18 años el 13 de julio para dejar sellado y totalmente firmado el nuevo contrato que le vinculará hasta 2030 con un salario acorde a la calidad que está asombrando al mundo del fútbol desde que ganó la Eurocopa con España el pasado verano. Pero estas noticias no han caído bien en el seno del vestuario.

Lewandowski y Szczsney recela de Lamine Yamal

La relación entre el ariete polaco y la estrella del FC Barcelona no pasa por sus mejores momentos. Levandowski es el mejor pagado, actualmente, de la plantilla del Barça. Y no quiere verse superado por un chico que aún está por cumplir los 18 años. Los galones del polaco no le permiten ver la realidad que es la de un futuro crack mundial que el Barça tiene que atar como sea.

Por otra parte, Szczesny también habría mostrado un desagrado hacia Yamal, ya que el guardameta polaco ya estaba retirado antes de que le llamara el Barça y no quiere problemas ni tomaduras de cabeza con algunas de las bromas pesadas que ha hecho en algunas ocasiones el delantero azulgrana. Cumplirá 18 años dentro de poco, pero la gestión de estas dinámicas será crucial para mantener la cohesión del grupo.

Ferran Torres y Gavi, también se alejan por la actitud infantil de Lamine Yamal

Dos pesos importantes del vestuario también han dejado de tener trato con el joven canterano del Barça. Tanto Ferran Torres como Gavi consideran que Lamine hace muchos actos infantiles fuera del campo y una vez vale, pero varias ya cansan. Esto, unido al hecho que Lamine se sabe el crack del equipo ha molestado a varios futbolistas de la plantilla. Y, por ahora, ya son cuatro jugadores que le han apartado.