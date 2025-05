Lamine Yamal pide al Barça el contrato de Messi

Horas decisivas para la renovación de Lamine Yamal por el Barça. El aterrizaje de Jorge Mendes en Barcelona para almorzar el pasado jueves con el futbolista, desvelado por Jijantes, confirma el acelerón de ambas partes para tratar de cerrar el acuerdo de forma inminente para la ampliación de contrato del joven crack.

En este sentido, la renovación de Lamine Yamal es la carpeta más importante que debe cerrar el Barça antes del inicio de la próxima temporada. La intención es no demorar un acuerdo que convertirá al canterano en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla que dirige Hansi Flick. Ante el nerviosismo culé, Mendes quiso lanzar un globo de oxígeno afirmando que Lamine iba a renovar en breve.

La fórmula de Lamine, muy parecida a la de Messi

Después de las declaraciones públicas que han hecho tanto Deco como Joan Laporta. Ambos han dejado entrever que el contrato que se cerrará con Lamine Yamal será muy parecido al que se hizo en su día con Leo Messi. El objetivo es, aparte de ser el mejor pagado de la plantilla, asegurar un fijo ascendente y unos bonus por cada año que pase.

Por lo tanto, la fórmula planteada, de hecho, no es nueva en el Barça. Leo Messi se convirtió en el jugador que más cobró vestido de blaugrana gracias, en parte, al planteamiento acordado. El argentino tenía un fijo alto, obviamente, pero también unas variables importantes en función de, entre otros conceptos, ganar títulos, recibir el Balón de Oro o ser Pichichi. La diferencia con otros contratos estaba en el hecho de que estas variables, cuando se alcanzaban, pasaban a convertirse en salario fijo consolidado. Y estos parámetros se irán cumpliendo a medida que Lamine vaya extendiendo su contrato. Como hizo en su día Leo Messi.

Lewandowski recela de Lamine Yamal

La relación entre el ariete polaco y la estrella del FC Barcelona no pasa por sus mejores momentos. Levi es, actualmente, el mejor pagado de la plantilla del Barça. Y no quiere verse superado por un chico que aún está por cumplir los 18 años. Los galones del polaco no le permiten ver la realidad que es la de un futuro crack mundial que el Barça tiene que atar como sea. La realidad hará que sea Lamine, por méritos ganados en el campo, quien sea el mejor pagado de toda la plantilla azulgrana.