Laporta no quiere más sorpresas, Barça compite con el Bayern Múnich por el próximo Ter Stegen

La lesión de Marc-André ter Stegen ha generado un fuerte debate dentro del barcelonismo, ya que la directiva se vio obligada a salir al mercado de urgencia en busca de un portero que esté a la altura del desafío. Así surgió el nombre del polaco Wojciech Szczesny, quien había anunciado su retiro tras quedar libre de la Juventus de Italia.

Según Mundo Deportivo, Deco y Laporta tienen en la mira a Diogo Costa, el portero de 25 años que actualmente milita en el Porto. El portugués viene de realizar una gran actuación en la Euro 2024, lo que ha elevado su cotización en el mercado hasta los 45 millones de euros. El jugador tiene contrato con el Dragao hasta 2027, y su salida no parece nada sencilla.

El Bayern también lo quiere

El Barça enfrenta competencia para encontrar al sucesor de Ter Stegen, ya que tanto el Chelsea como el Bayern Múnich tienen serias intenciones de pujar por Costa el próximo verano. En este contexto, la directiva culé deberá moverse rápidamente para evitar quedarse con las manos vacías, sobre todo considerando que será un puesto a seguir de cerca por dos razones: el rendimiento de Szczesny y el avance en la recuperación de Ter Stegen.

En el caso del club alemán, su directiva lleva tiempo siguiendo a Diogo Costa, ya que todo indica que el veterano Manuel Neuer colgará los guantes al finalizar su contrato al final de temporada. Si esto ocurre, todos los esfuerzos del Bayern se dirigirán al portero del Porto.

¿El United también pujará con el Barça?

El mismo medio informa que el Manchester United podría sumarse a la pelea por los servicios de Diogo Costa, debido a la llegada de su compatriota Rúben Amorim al banquillo de Old Trafford. El flamante entrenador de los Red Devils conoce bien al actual portero de la selección de Portugal y no sería descabellado que su nombre comience a sonar en las oficinas del club de la Premier League, especialmente considerando que el camerunés André Onana no termina de convencer bajo los tres palos.

Lo cierto es que el Barça tiene una clave para destrabar la negociación: Jorge Mendes. La buena relación del representante con Deco y la directiva culé podría ser un factor decisivo para que el cotizado arquero se enfunde el buzo del Barça.