Lewandowski es de los jugadores con peor fama en el vestuario del Barça

Si hay algo que caracteriza a la plantilla del Barça es la juventud de la mayoría de sus jugadores. Con un promedio de edad de 24,5 años, el equipo combina talentos surgidos de La Masía con futbolistas más experimentados, como Ter Stegen (32) y Robert Lewandowski (36). Justamente, esta diferencia generacional es uno de los motivos por los cuales el delantero polaco prácticamente no se relaciona con el resto de sus compañeros.

Hansi Flick era consciente de ello ni bien asumió el cargo de entrenador del Barça y, por ese motivo, intentó todo para que el experimentado delantero se sintiera cómodo en un equipo rodeado de juveniles. Sin embargo, fueron sus compañeros quienes pusieron el grito en el cielo puertas adentro del vestuario por algunas actitudes de Lewandowski.

Cortocircuitos en el Barça

Los futbolistas más jóvenes, como Gavi, Pedri y hasta Pau Cubarsí, se quejaron en algunos encuentros por la falta de compromiso que muestra el ex Bayern Múnich para colaborar en la recuperación de la pelota. En concreto, entienden que podría esforzarse más para presionar la salida de la defensa rival.

El reclamo llegó a oídos del propio Lewandowski, quien argumentó que esa ha sido su forma de jugar durante toda su carrera y que su rol en el equipo es recibir cerca del área contraria para inflar la red. La respuesta no dejó conforme a ninguna de las partes, por lo que Flick deberá tener la cintura necesaria para evitar que este problema explote dentro del vestuario.

No es el primer problema

A pesar del buen momento deportivo que atraviesa el Barça, hay varias situaciones que generan preocupación en la directiva blaugrana. Una de ellas es lo ocurrido con Jules Koundé, quien llegó tarde a la charla técnica y, como castigo, no fue titular en el triunfo ante Rayo Vallecano. Su lugar en el carril derecho fue ocupado por Héctor Fort.

A ese inconveniente se suma la fuerte discusión que mantuvo el entrenador con Iñaki Peña semanas atrás. El portero pidió una reunión privada con Flick para expresarle su incomodidad por perder el puesto, pero la conversación terminó de la peor forma y no dejó buenas sensaciones. Si no hay un giro de 180 grados, el canterano de 25 años no volverá a atajar mientras el alemán sea el DT.