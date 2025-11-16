Luis de la Fuente le aconseja que salga del Barça si quiere jugar con la Roja

Luis de la Fuente ha sido claro y directo con Marc Bernal: si quiere tener opciones reales de entrar en las próximas listas de la selección absoluta, debe salir del Barça y buscar un club donde juegue con continuidad. El seleccionador valora enormemente las cualidades del mediocentro, pero considera que su situación actual en el conjunto azulgrana lo condena a la invisibilidad competitiva.

Bernal reapareció hace pocas semanas tras superar una lesión que lo tuvo fuera más de dos meses. Desde entonces, apenas ha acumulado un puñado de minutos en varios partidos, siempre entrando desde el banquillo y sin continuidad real. Hansi Flick confía en su potencial, pero no lo ve aún por delante de la fuerte competencia en el mediocampo, donde jugadores como Marc Casadó, Pedri, Fermín o Frenkie de Jong le bloquean el paso. El canterano, a día de hoy, está muy lejos de ser titular.

Un perfil ideal para la Roja, pero sin escaparate en el Barça

El cuerpo técnico de la selección aprecia en Bernal un mediocentro moderno, con gran físico, lectura táctica y capacidad para recuperar y distribuir, un perfil que podría encajar como heredero natural de Rodri en la selección a medio plazo. Sin embargo, De la Fuente lo tiene claro: sin minutos continuados en su club, es imposible valorarlo y hacerlo crecer al ritmo adecuado para la élite internacional.

A nivel contractual, Marc Bernal tiene acuerdo con el Barça hasta 2026, con una cláusula de rescisión que el club considera manejable y que varios equipos ya han tanteado. El entorno del jugador sabe que quedarse sin jugar frenará su proyección, por lo que no descartan una cesión o incluso un traspaso con opción de recompra.

Ofertas sobre la mesa y una decisión obligada

En las últimas semanas, Bernal ha recibido intereses firmes de varios clubes de LaLiga y de la Serie A, especialmente de equipos que buscan un pivote joven para construir su proyecto a medio plazo. El Girona, el Betis y el Bolonia asoman como los más insistentes.

La pelota está ahora en el tejado del futbolista: si quiere vestir la camiseta de la Roja de manera estable, su salida del Barça parece inevitable.