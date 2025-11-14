Luis de la Fuente no lo quiere en la Roja a pesar de ser de lo mejor del Real Madrid

Luis de la Fuente no es un técnico que haga muchos cambios drásticos en sus listas de convocados y lo está dejando claro desde que llegó al banquillo de la selección española. El seleccionador ya tiene a un grupo predefinido y solo incorpora a nuevos jugadores en caso de lesiones, por lo que los que ya no fueron elegidos en un primer momento, tienen muy complicado poder jugar en la Roja.

Y ahí, entra un jugador del Real Madrid que, a pesar de que está siendo de los mejores del conjunto blanco en estos primeros meses del curso, De la Fuente tiene decidido dejarlo fuera del combinado nacional. Se trata de Álvaro Carreras, el lateral izquierdo que fichó el club madrileño el pasado verano y que se ha convertido en un indiscutible en la banda para Xabi Alonso.

Luis de la Fuente seguirá sin convocar a Álvaro Carreras para la selección

Aun así, y a pesar de su gran rendimiento, De la Fuente no lo ha convocado en ninguno de los tres parones de selecciones que ha habido durante esta temporada. En su lugar, el seleccionador ha decidido llamar a sus dos laterales izquierdos de confianza, como son Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo, dejando fuera siempre a Carreras, a pesar su buen papel en su vuelta al Santiago Bernabéu.

Aunque Carreras ha bajado un poco su nivel en los últimos partidos del Madrid, ha dejado claro que es uno de los mejores laterales izquierdos del panorama nacional e incluso ha tenido mejor rendimiento que los dos que ha llamado el entrenador de España. Sin embargo, de momento, no parece que esto sea suficiente para que De la Fuente traicione a sus jugadores y cambie de idea.

El seleccionador español no quiere al lateral izquierdo del Madrid

Por lo tanto, si no hay un cambio drástico para el entrenador de España, como una lesión de Cucurella o Grimaldo, parece muy complicado que Carreras pueda disputar el próximo Mundial, que se jugará el verano que viene en Estados Unidos, México y Canadá, con el combinado nacional. El canterano blanco lo seguirá intentando, pero tendrá muy difícil poder acudir a la cita mundialista con la camiseta de la selección.