Luis Enrique, más cerca del Barça, se lo quiere llevar del PSG; Flick está más fuera que dentro

La llegada inminente de Luis Enrique al banquillo del Paris Saint‑Germain le ha dado un nuevo impulso a la operación de Fabián Ruiz, que se perfila como objetivo principal tanto del FC Barcelona como del Real Madrid. El técnico asturiano, que ya lo dirigió en la selección española, valora su perfil y quiere convertirlo en pieza clave del nuevo proyecto parisino, lo que complica su desembarco en España.

En Barcelona se interpreta que la llegada de Luis Enrique al PSG facilita las conversaciones, mientras que, en Madrid, a pesar del interés histórico, existe cierta cautela. La clave radica en encontrarle un rol en cada equipo y adaptarlo al estilo de juego, con un factor decisivo: el internacional español ya cuenta con contrato hasta 2027 y su traspaso rondaría los 40-50 millones de euros.

¿Dónde jugaría mejor y qué papel tendría?

Tanto Barça como Madrid valoran a Fabián Ruiz por su capacidad de dominador del juego entre líneas, buen desplazamiento de balón y llegada al área desde la posición de mediocentro ofensivo o interior. En el caso del Barça, su incorporación potenciaría la asociación con Pedri, con quien ya desarrolla una conexión sólida en la selección. Pedri aporta creatividad y espacios; Fabián, experiencia, solidez táctica y llegada, algo que el club azulgrana ve como complemento ideal.

En el Real Madrid, su llegada encajaría en el perfil de jugador técnico para Xabi Alonso, que busca combinadores en el mediocampo que marquen la diferencia en partidos de alta exigencia. No obstante, la competencia es feroz y su encaje no está tan claro como en el Barça.

Un hándicap para Luis Enrique

Luis Enrique tiene otro problema: perder a Fabián sería una merma para su nuevo proyecto en París, por lo que desde el club francés habría predisposición a retenerlo o al menos negociar desde una posición de fuerza. La ventana de mercado se sitúa en el próximo mes de enero, aunque la operación podría alargarse hasta el verano. El PSG está abierto a escuchar ofertas, ya que Fabián no ha logrado ser titular indiscutible y su valor podría maximizarse ahora que la demanda es alta.

En resumen, Fabián Ruiz se ha convertido en un objeto de deseo para tres grandes del fútbol español y europeo. El Barça parte con ventaja táctica y de sintonía con Pedri, pero deberá vencer la resistencia del PSG y competir con el Madrid para convencer al mediocentro y al club de su futura casa.