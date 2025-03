Madrugada del jueves fatídica en la plantilla del Barça con un caso muy difícil de gestionar para Flick

Ansu Fati era una de las grandes promesas que tenía el FC Barcelona cuando el delantero debutó con el primer equipo con apenas 16 años. El futbolista originario de Guinea-Bisáu se convirtió en el segundo jugador más joven, tras Vicenç Martínez Alama, en debutar con el primer equipo. Ansu lo hizo con 16 años y 298 días en un partido que los azulgranas vencieron por 5 a 2 al Real Betis.

Pero una grave lesión de rodilla le acabaría por condicionar su carrera futbolística. Después de una lenta recuperación, el ya ‘10’ del Barça no acabó siendo el que fue anteriormente. La mejor versión que había exhibido a sus 16 años cuando debutó con el Barça se había esfumado por completo y su cesión al Brighton el 1 de septiembre de 2023 era una vía de escape para que el internacional español pudiese volver a lo que había sido antes.

Una vuelta nunca soñada

Después de una temporada muy discreta en Inglaterra, bajo las órdenes del técnico español Unai Emery. Ansu volvía al Barça con la ilusión de volver a dar lo que no pudo después de su grave lesión de rodilla. Con el Brighton pudo disputar un total de 27 partidos en los que aportó 4 goles y una asistencia.

Pero su retorno a Can Barça no fue lo que él esperaba. Hansi Flick empezó dándole algunos minutos, pero su rendimiento no era el que esperaban. Su última aparición fue en campo del Barbastro a principios de enero en dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Fue el único partido de titular de la temporada. Ansu acumula 8 apariciones y todo ha acabado por estallar con su última no convocatoria en el partido de liga ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

Ansu Fati estalla después del partido contra Osasuna

El canterano del Barça fue convocado por primera vez en muchos partidos con el Barça. Y con la cantidad de rotaciones que tenía que hacer Hansi Flick, Ansu tenía la esperanza de poder jugar unos minutos. Y ni así. Hasta Pablo Torrre y Pau Víctor le pasaron por delante, ya que gozaron de minutos en la segunda mitad del match. Esta situación hundió más a Ansu Fati que pasó una noche horrible en la que estalló del todo. No pudo contener los nervios y pidió explicaciones ante el gran esfuerzo que está haciendo en los entrenamientos.

Hansi Flick, en rueda de prensa, fue muy claro cuando preguntado por Ansu Fati, respondió "lo veremos si es posible o no. Si lo necesitamos, entrará. No es una situación fácil para él. Pau Víctor, Pablo Torre también hacen unos entrenamientos fantásticos y eso es lo que busco, que entrenen duro y que den el cien por cien. Este es el trabajo del jugador y es todo lo que tengo que decir al respecto". Unas palabras que no le dan ninguna seguridad ni tranquilidad al ‘10’ del Barça.