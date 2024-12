Marc Casadó y Lewandowski no le hablan y no son los únicos en el vestuario del Barça

El FC Barcelona ha perdido el gran nivel de juego de inicio de temporada y en los últimos partidos se han empezado a ver las carencias que tenía el equipo el año pasado. El vestuario ya no está tan unido como antaño y eso está afectando al rendimiento de los jugadores, además de los problemas que hay entre ellos. El egoísmo y los egos están presentes entre los futbolistas y hay conflictos.

Es el caso de Gavi, que aunque ya está recuperado de su grave lesión de rodilla, no es un titular indiscutible bajo Hansi Flick y eso le está afectando. Sus quejas también están llegando al vestuario y algunos de sus compañeros empiezan a estar cansado de él. Tanto Marc Casadó como Robert Lewandowski no soportan el comportamiento del andaluz y otros también están sufriéndolo.

Gavi, conflictivo en el vestuario

Precisamente, el centrocampista piensa que ya puede jugar al 100% y por ese motivo debería ser un fijo en las alineaciones de Flick, pero no está siendo el caso. Marc Casadó está pasando por encima de él en los onces del técnico alemán y eso le está molestando mucho a Gavi. Cree que tiene mucho más nivel que el catalán y que él debería ser titular porque Casadó solo lleva pocos meses en el primer equipo.

Además, Lewandowski tampoco aguanta el comportamiento de Gavi en el vestuario y cómo se enfada porque no tiene minutos. El polaco ya tiene una edad y no está dispuesto a pasar sus últimos años de carrera aguantando tonterías, aunque el atacante ya sabe que el vestuario del Barça está lleno de jóvenes que no tiene experiencia alguna en estos casos.

Flick lo quiere solucionar

Hansi Flick sabe que hay un problema en el vestuario con Gavi y está intentando solucionarlo. El entrenador alemán ya ha hablado un par de veces con el centrocampista para hacerle ver que aún tiene que ponerse a tono físicamente y que tendrá sus oportunidades más adelante, pero el andaluz quiere jugar todos los minutos posibles. La situación es problemática y Joan Laporta tendrá que tomar una decisión para evitar males mayores.