Rashford desata celos en el vestuario del Barça, en concreto de un jugador, prácticamente no le habla

El vestuario del FC Barcelona ha vivido un episodio tenso tras el último partido de pretemporada. Marcus Rashford, fichaje estrella del club, brilló en el duelo contra el Newcastle con dos goles que decantaron la victoria y encendieron las alarmas dentro del equipo. Lejos de ser un motivo de celebración unánime, su actuación ha generado celos y roces, en concreto con Dani Olmo, quien, según fuentes del club, prácticamente ha dejado de dirigirse al inglés tras el encuentro.

El choque, que debía ser un momento de unidad y preparación para la temporada, se transformó en un foco de tensión. Rashford, acostumbrado a destacar con su juego explosivo y decisivo, demostró una vez más su capacidad de marcar diferencias, algo que no ha pasado desapercibido en el vestuario culé. Sin embargo, no todos han recibido bien su protagonismo, especialmente jugadores que se sienten en posiciones similares en el esquema de Hansi Flick.

Dani Olmo, incómodo con la irrupción del inglés

El caso más llamativo es el de Dani Olmo, quien ha visto cómo su rol en el equipo podría verse amenazado por la irrupción de Rashford. La tensión entre ambos se percibe tanto dentro como fuera del campo. Compañeros cercanos aseguran que Olmo no oculta su frustración y que ha reducido al mínimo las interacciones con el inglés, evitando incluso conversaciones triviales que antes se producían de forma natural.

Los celos no solo afectan a la relación personal entre los dos futbolistas, sino también a la dinámica del vestuario. Algunos compañeros intentan mediar para que la situación no escale, conscientes de que la convivencia entre jugadores de gran talento es clave para que el equipo funcione. Flick, por su parte, debe gestionar esta situación con cuidado, equilibrando egos y asegurando que las tensiones individuales no perjudiquen la preparación del Barça.

Una guerra de egos difícil de gestionar

El caso Rashford-Olmo pone de relieve los desafíos de integrar a nuevos fichajes de gran nivel en un vestuario consolidado. Mientras el inglés sigue demostrando su clase en los partidos, la adaptación emocional y social será tan importante como su rendimiento en el campo. Por ahora, la tensión con Dani Olmo marca un pequeño foco de conflicto que podría ser decisivo en los primeros meses de temporada si no se gestiona adecuadamente.