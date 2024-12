Pep Guardiola, a la desesperada, pide al City pagar lo que haga falta para sacarlo del Barça

Pep Guardiola está teniendo su peor crisis de resultados en su carrera como entrenador y quiere cambios en el Manchester City. La defensa del conjunto inglés está siendo muy criticada por la facilidad que tienen los rivales a la hora de marcarle goles y el técnico catalán se ha interesado en un jugador del FC Barcelona para fortalecer la línea defensiva del equipo citizen.

En ese sentido, el City ha puesto sus ojos en Ronald Araujo. El entrenador de Santpedor es un enamorado del uruguayo y cree que podría ser el gran líder de la defensa del club de Manchester. Por eso, le ha pedido a la dirección deportiva que pague lo que quiera el Barça para poder traerlo a Inglaterra. Joan Laporta estaría pidiendo unos 80 millones de euros, pero podría aceptar una oferta menor.

El City se lanza a por Araujo

El Barça necesita hacer una venta importante para poder cuadrar definitivamente sus cuentas económicas y la salida de Araujo sería una muy buena opción. El uruguayo sigue sin renovar su contrato con el club culé, y teniendo en cuenta que acaba en 2026, los azulgranas no quieren que el jugador pueda marcharse gratis. Por eso, le han abierto la puerta de salida si no renueva su vinculación con la entidad.

Por lo tanto, aceptarían una gran oferta por el jugador y el Manchester City podría llegar a los 70 millones de euros por él, una cantidad razonable teniendo en cuenta la inflación del mercado y el nivel que ha demostrado el defensa. Joan Laporta aceptaría encantado ese dinero, ya que solucionaría en gran parte los problemas económicos del club. Además, aún no ha debutado esta temporada y las lesiones le tienen muy castigado.

Puerta de salida abierta

Hansi Flick también aceptaría su marcha, ya que no lo ve como un jugador indiscutible en sus esquemas. Aún no ha jugado este curso y el Barça ha podido sobrevivir sin él, aunque en los últimos encuentros se está notando una falta de contundencia en defensa. Aun así, la dirección deportiva cree que no sería un drama que Araujo se marchara.