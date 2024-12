Flick elige a Fermín y coloca a Gavi en el mercado

Hansi Flick está teniendo un dilema muy complicado a la hora de repartir minutos en el FC Barcelona. Después de que se hayan recuperado prácticamente todos los jugadores lesionados, las opciones del técnico alemán son variadas y en cada partido tiene que configurar un once, pero prefiere no hacer muchos cambios y hay futbolistas que no están contando demasiado.

Sorprendentemente, uno de ellos es Gavi. Aunque el sevillano volvió hace poco de su grave lesión de rodilla, no está teniendo mucha participación en el terreno de juego e, incluso, Flick prefiere darle más minutos a Fermín López, un jugador con muchas similitudes. El de El Campillo está por delante en las rotaciones del alemán y eso ha hecho enfadar al joven centrocampista. Además, esta decisión podría ser clave para el mercado.

Fermín, antes que Gavi

En el momento de hacer los cambios, Hansi Flick considera que Fermín y Gavi son cromos repetidos y, a día de hoy, prefiere dar los minutos al primero. Por eso, el sevillano podría acabar saliendo al mercado y buscarse un nuevo equipo si no tiene los minutos suficientes en lo que resta de temporada. El tema físico sería la excusa de su escasa participación, pero él se siente al 100%.

En ese sentido, dos equipos se habrían interesado fuertemente por Gavi: el Chelsea y el PSG. Los franceses, con Luis Enrique al mando, serían los que más estarían presionando al entorno del jugador para que abandonara el club de su vida y aterrizara en Francia. El técnico asturiano está completamente enamorado del sevillano, ya que pudo contar con él en la selección española, y le daría las llaves del equipo parisino en el centro del campo.

Dudas con su futuro

El futbolista quiere hacer historia y jugar toda su carrera en el Barça, pero tampoco quiere quedarse en el banquillo en todos los partidos y solo jugar unos pocos minutos en las segundas partes. Por lo tanto, si la situación no cambia, Gavi se podría plantear marcharse de Barcelona a sus 20 años. Hansi Flick tiene la última palabra y será el técnico alemán quien decida el futuro del andaluz con sus rotaciones.