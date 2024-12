Pep Guardiola no lo quiere en el City porque conoce de primera mano que es un problema en el Barça

Hansi Flick puso en cancha a su equipo ideal en el duelo trascendental contra el Borussia Dortmund por la Champions League y Gavi volvió a quedar fuera. El volante del Barça está visiblemente enfadado con el alemán por las decisiones que está tomando y ya ni se esfuerza por ocultarlo. Es que el centrocampista estaba convencido de que sería su gran oportunidad para arrancar desde el inicio y así poder demostrar que la lesión que sufrió a fines de 2023 es cosa del pasado. Pero, hoy en día, la realidad es que Casadó, Pedri y Dani Olmo son intocables.

El malestar de Gavi radica en que cree que ya está en condiciones de retomar el rol que tenía en la plantilla, mientras que Flick y su cuerpo técnico tienen otra lectura de la situación. Lo concreto es que, si la situación no cambia, el talentoso mediocampista de 20 años no descarta irse del club de sus amores y buscar nuevos rumbos.

Es un problema en el Barça

Laporta está preocupado con lo que está ocurriendo porque sabe que el malestar de Gavi es cada vez más evidente y se lo hace notar a Flick cada vez que puede. El alemán tiene en sus manos el poder de cambiar el humor del futbolista, pero sostiene su postura y cree que todavía no está por encima de Casadó o Pedri. La realidad es que, hoy, le toca ocupar un lugar en el banquillo.

A Gavi esa idea no le hace gracia y sus representantes ya están trabajando para encontrar nuevos rumbos. En los últimos días, fue ofrecido al Manchester City de Pep Guardiola, pero fue rechazado. El técnico catalán está al tanto de cómo está atravesando este momento en que no le toca ser titular y no quiere ganarse un problema; prefiere esperar.

¿Suena en Liverpool?

Antes de la lesión, Liverpool puso una millonada sobre la mesa para llevárselo a Anfield, pero, finalmente, las gestiones no prosperaron. Ahora que el futbolista analiza cambiar de aire, seguramente no faltará el llamado para tratar de ficharlo.

El contrato de Gavi con el Barça finaliza en junio de 2026 y tiene una cláusula de salida de mil millones de euros. Para que llegue a los reds, deberá buscar la forma de que Laporta lo deje ir por menos dinero.