Pide al Liverpool que negocie con Joan Laporta el traspaso porque ha llegado a un acuerdo para ir al Barça

El FC Barcelona tiene clara la hoja de ruta que utilizará de cara al próximo mercado de fichajes de verano. El conjunto azulgrana irá a por un extremo izquierdo de nivel para reforzar la plantilla, ya que la dirección deportiva cree que esa posición es de las más débiles del equipo, a pesar de que hay jugadores que pueden actuar en esa demarcación. Aun así, desde los despachos quieren a un futbolista que sea natural ahí.

En ese sentido, el Barça ha puesto sus ojos en Luis Díaz, delantero del Liverpool, para que pueda llegar a la entidad catalana el próximo verano. El colombiano ha perdido un poco el protagonismo en los esquemas de Arne Slot y su sueño sería el de recalar en Barcelona, por lo que ya habría pedido a su club que empezara a negociar con Joan Laporta para abrirle la puerta de salida.

Luis Díaz pide al Liverpool que empiece a negociar con el Barça

El jugador tiene claro que quiere abandonar la Premier League y llegar a la Liga española. Cree que en el Barça sería un futbolista muy importante para Hansi Flick y podría aportar lo que le falta al conjunto azulgrana en el ataque: un extremo izquierdo con desborde, uno contra y uno y tiro desde fuera del área, cualidades que el colombiano ha demostrado que las tiene en Anfield.

Por eso, y después de los contactos preliminares entre los representantes del atacante y el Barça, no habría ningún problema en que Luis Díaz se acoplara a la escala salarial del equipo y que no hubiera situaciones complicadas a la hora de poder inscribirlo. Eso sí, después de llegar a un acuerdo económico, faltará el aspecto más difícil, que será llegar a términos con el Liverpool, un club que no necesita vender.

El conjunto inglés no venderá barato al colombiano

La operación no sería nada barata para los azulgranas, teniendo en cuenta que los ingleses podrían llegar a pedir un mínimo de 70 o 80 millones para aceptar la salida del colombiano. Aunque ya no sea titular indiscutible con Slot, los de Anfield saben que Luis Díaz es un jugador de mucha calidad y no lo van a regalar por cuatro duros al primer equipo que venga.