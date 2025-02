Raphinha deja en ridículo a Nico Williams

No lo dirán delante de los micrófonos, por supuesto que no. Pero más de un dirigente del Barça estará mirando al cielo y agradeciendo no haber hecho ninguna locura financiera para fichar a Nico Williams. Finalmente, el tiempo le dio la razón a Hansi Flick, quien no se equivocó al apostar fuerte por Raphinha. El brasileño está teniendo una temporada soñada y se ha convertido en un verdadero líder para sus compañeros, tanto dentro como fuera del campo de juego. Su influencia en el vestuario es tan grande que el entrenador decidió entregarle la cinta de capitán.

Los números son demoledores. En lo que va de la temporada, Raphinha ha anotado 24 goles y dado 13 asistencias. Además, en LaLiga suma 13 tantos y es el tercer máximo goleador, por detrás de Robert Lewandowski (19) y Kylian Mbappé (15). Nico Williams, en tanto, solo ha marcado un gol, ante Las Palmas, el pasado 15 de septiembre. Sin dudas, lo del brasileño es increíble.

¿Qué pasa con Nico Williams?

El extremo de 22 años está teniendo una temporada discreta debido a su bajo nivel y a una sucesión de lesiones que le han impedido lograr la regularidad deseada. En total, ha sufrido tres lesiones: una de tobillo, otra de cadera y, actualmente, es baja por un problema físico.

🤙 𝗥 𝗔 𝗣 𝗛 𝗔 🤙 pic.twitter.com/ujdpWr8UeT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 14, 2025

Sin embargo, también es cierto que solo se ha perdido cuatro partidos y ha jugado un total de 30, números que reflejan su escaso aporte al equipo que dirige Ernesto Valverde.

Su futuro

Más allá de su rendimiento irregular, el delantero del Athletic Club tiene varias ofertas sobre la mesa, y todo indica que su próximo destino sería la Premier League. Arsenal, Manchester City y Liverpool son algunos de los equipos interesados en contar con sus servicios a partir de julio.

Por su parte, la directiva del club vasco ha dejado en claro que hará valer el contrato vigente hasta junio de 2027. Además, su intención es que Nico Williams continúe al menos un año más en el equipo.