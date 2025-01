Raphinha lo aparta del grupo por la falta de compromiso y ser un problema en el vestuario del Barça

Desde la llegada de Hansi Flick al Barça, Raphinha se convirtió en un líder dentro y fuera del campo de juego. Tal es así, que el alemán decidió darle la responsabilidad de ser el capitán del equipo, un reto que fue aceptado por el futbolista brasileño. En este contexto adverso para el club, el atacante les manifestó a todos sus compañeros que los quiere más comprometidos que nunca para lograr los objetivos que se fijaron al inicio de la temporada.

Con el correr de los días, el capitán culé advirtió que la gran mayoría de la plantilla respondió en los entrenamientos con una gran disciplina, excepto por un jugador: Ansu Fati. Raphinha notó que el joven de 22 años no está en la misma sintonía que el resto de sus compañeros y se lo hizo saber, una situación que podría generar más de un problema dentro del vestuario, sobre todo por la relación que tiene el extremo izquierdo con varios de los canteranos culés.

Lejos del Barça

No es ninguna novedad que Ansu no está en la consideración de Hansi Flick para afrontar la parte más exigente de la temporada. Sin embargo, su situación podría cambiar si el club no logra concretar las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor cuanto antes. Si esto ocurriese, el alemán le pedirá a Deco y Laporta que mantengan al ex Brighton en la plantilla para no perder variantes en la línea ofensiva.

Es por este motivo que Raphinha está molesto con él. Entiende que no es momento de bajar los brazos, sino de seguir adelante, dejando de lado los egos y mostrando compromiso con el resto de los compañeros.

Raphinha, el líder de Flick

El alemán está encantado con el papel que adoptó el brasileño desde su llegada al Barça. Gracias a este cambio, el futbolista que llegó al club procedente del Leeds cambió los cuestionamientos de la afición y la prensa por aplausos.

En lo que va de la presente temporada, jugó 19 partidos, en los cuales marcó 11 goles y repartió 6 asistencias. Números que reflejan el gran año que está teniendo el delantero.