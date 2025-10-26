Rashford incendia el vestuario del Barça horas antes del Clásico

A tan solo unas horas del Clásico, el FC Barcelona se enfrenta a una inesperada tormenta interna. Marcus Rashford, uno de los grandes fichajes del verano, ha pedido a Hansi Flick ser el delantero centro titular ante el Real Madrid. El inglés, que ha firmado un excelente arranque de temporada, no entiende que su rol de referencia ofensiva se vea amenazado por el regreso de Robert Lewandowski, quien acaba de salir de una lesión, ni por la vuelta de Ferran Torres, que lleva semanas fuera del ritmo competitivo.

Rashford considera que ha hecho méritos suficientes para liderar el ataque azulgrana. En sus primeros partidos con el Barça, ha sido determinante: suma 7 goles y 4 asistencias en 11 encuentros oficiales, alternando entre la banda izquierda y la posición de ‘9’. Flick, que valora su velocidad, potencia y capacidad de romper líneas, lo ha utilizado como pieza clave para abrir defensas cerradas. Sin embargo, la vuelta de Lewandowski cambia el escenario. El polaco sigue siendo un peso pesado del vestuario, con galones y respaldo institucional.

Rashford reclama el trono del ataque

Fuentes del entorno culé apuntan que Rashford ha expresado su malestar en el vestuario y que la situación ha generado cierta tensión. El inglés siente que está en el mejor momento desde su llegada a Barcelona y teme que Flick priorice la jerarquía por encima del rendimiento actual.

El Clásico llega, por tanto, con el vestuario azulgrana tensionado. Rashford quiere ser el ‘9’ del presente y del futuro del Barça. Pero Flick deberá decidir si apuesta por el impulso del inglés o por la experiencia de Lewandowski. Una decisión que puede marcar el rumbo del equipo y del vestuario.

Flick, en una encrucijada: meritocracia o jerarquía

Hansi Flick tiene un auténtico dilema entre manos. Por un lado, Rashford está en plena forma, adaptado al sistema y con confianza. Por otro, Lewandowski, recuperado, no quiere perder su estatus de intocable. La opción de alinear a ambos no convence al técnico alemán, que considera que se pisan zonas y dificultan la fluidez ofensiva del equipo.

La irrupción de Ferran Torres, que podría estar disponible para la segunda parte, añade más competencia al ataque culé. Aun así, los números hablan por Rashford: cada 90 minutos genera casi una ocasión clara y participa directamente en un gol.