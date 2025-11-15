Rashsford es intocable para Lamine Yamal y Lewandowski que dejan en muy mal lugar a Ferran Torres

El FC Barcelona ha encontrado en Marcus Rashford un perfil ofensivo que complementa de forma muy natural a sus dos grandes referentes actuales: Lamine Yamal y Robert Lewandowski. El delantero inglés, fichado para aumentar la profundidad del ataque, ha demostrado en pocas semanas que su estilo directo, su velocidad y su facilidad para atacar los espacios encajan de manera óptima con lo que Flick busca para su delantera.

Mientras Marcus Rashford gana peso en los esquemas, el cuerpo técnico analiza cómo organizar la competencia interna en una línea ofensiva en la que Ferran Torres también aspira a un rol protagonista, pero el inglés ha empezado como un cohete la temporada.

Un tridente que se entiende: velocidad, desmarque y finalización

La conexión entre Lamine, Rashford y Lewandowski ha sido una de las notas más positivas del último mes. El inglés fija a las defensas con sus rupturas, Lamine atrae rivales gracias a su desborde y Lewandowski encuentra más espacios dentro del área para rematar.

Flick valora especialmente que Rashford libere metros para Lamine, algo clave para potenciar al joven extremo en su uno contra uno. Ferran Torres, con un estilo más de apoyo y menos orientado a la ruptura, ofrece otro tipo de soluciones: mejor circulación por dentro, más presión tras pérdida y lectura posicional. Sin embargo, su perfil coincide en algunas funciones con las que ya realizan otros jugadores, mientras que Rashford aporta exactamente aquello que faltaba a la plantilla: profundidad automática y amenaza al espacio.

Ferran, un recurso importante para Flick

Pese al protagonismo de Rashford, en el club insisten en que Ferran Torres sigue siendo muy valorado por su ética de trabajo, su polivalencia y su capacidad para rendir tanto en banda como en la delantera. El cuerpo técnico considera que la temporada es larga y que necesitarán a todos.

Lo que sí parece claro es que Flick ha encontrado una estructura ofensiva que funciona, y mientras el tridente siga ofreciendo equilibrio y producción ofensiva, Rashford continuará siendo un pilar clave en el ataque. Ferran, por su parte, deberá aprovechar sus oportunidades para demostrar que puede encajar igualmente en ese engranaje.