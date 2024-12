Se ha convertido en un problema para Flick en el vestuario del Barça

La goleada del Barça por 5-1 frente al Mallorca dejó preocupado a Hansi Flick y a su cuerpo técnico. El equipo recuperó la memoria y volvió al triunfo después de tres partidos, pero hubo una situación en el vestuario que se está convirtiendo en un verdadero problema. De hecho, todo estuvo a punto de volar por los aires después del encuentro en Son Moix.

Es evidente que Gavi no puede disimular su malestar con el entrenador alemán porque no le da el protagonismo que tenía antes de la dura lesión que sufrió con la Selección de España en 2023. El mediocampista andaluz cree que está en condiciones de recuperar su puesto, pero la realidad es que no lo ven pleno futbolísticamente. Además, está el gran nivel que está mostrando Marc Casadó, quien actualmente es el motor en la medular culé.

No tiene lugar en este Barça

Recién son los primeros minutos de Gavi dentro del campo de juego. Era sabido que al principio le iba a costar recuperar el nivel que tenía antes de su grave lesión en la rodilla, y en el Barça lo ven como algo normal, que forma parte de su recuperación. Sin embargo, el futbolista no lo termina de entender. Él quiere volver a ser titular y disputar todos los minutos posibles para sentirse importante dentro de la plantilla. Por eso, no se toma de buena manera las decisiones de Flick de mandarlo al banquillo.

Hasta el momento, Gavi fue titular en el empate 2-2 contra Celta de Vigo y en la dura derrota 1-2 ante Las Palmas. Justamente, en ninguno de los dos encuentros su equipo ganó, lo que aumenta más su frustración y le da la razón a Flick: todavía no está para ir desde el arranque. En la goleada ante Mallorca, el joven de 20 años recién vio acción en el minuto 82, cuando la historia ya estaba sentenciada. Su enfado en el vestuario lo decía todo.

Flick pide calma

En este contexto, el entrenador alemán trata de hacer equilibrio para evitar que la situación desborde al vestuario y todo explote por los aires. Por esa razón, tiene decidido darle más protagonismo a Gavi, pero a partir de la segunda etapa de la temporada.

Aunque no esté en su plenitud física, su inteligencia puede ser clave en el centro del campo para controlar los tiempos de los partidos.