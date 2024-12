Se ha convertido en un problema para Lamine Yamal y el Barça le ha pedido que se vaya

El FC Barcelona está pasando por una crisis muy mala de resultados que le han hecho dinamitar su ventaja en la Liga. El gran inicio de temporada que hicieron los de Hansi Flick ha quedado en nada y ahora hay muchas dudas en el vestuario. Tantas, que un jugador que no tiene minutos no está teniendo un comportamiento ejemplar y el club le ha pedido que se vaya porque está siendo un problema.

Se trata de Pablo Torre, uno de los futbolistas que ha dejado de contar para el técnico alemán. El cántabro no ha jugado ni un minuto en los últimos cinco partidos y su situación parece muy complicada, pero tiene un motivo: su vida nocturna. El centrocampista suele visitar locales por la noche y eso no está gustando al Barça, ya que no es un buen ejemplo para Lamine Yamal y otros jóvenes de la plantilla.

Pablo Torre, sentenciado

Por eso, Joan Laporta le ha pedido al jugador que se vaya en el mercado de invierno y le ha abierto la puerta de salida de par en par para que pueda encontrar un destino de su gusto. Sin embargo, Pablo Torre no estaría muy por la labor de abandonar Barcelona, aunque ahora el futbolista no esté teniendo oportunidades con Flick y esté viendo todos los partidos desde el banquillo.

El centrocampista tuvo un gran protagonismo a finales de septiembre, cuando fue titular en tres encuentros consecutivos, y el jugador cree que puede volver a recuperar la confianza que el técnico alemán y la dirección deportiva depositaron en él a principios de temporada. Sabe que el curso es largo y podrá tener oportunidades cuando empiece el año nuevo, con la Copa del Rey a la vuelta de la esquina.

¿Su nuevo destino, en la Liga?

Aun así, los azulgranas intentarán quitárselo de encima como puedan y ya lo han ofrecido a varios equipos de la Liga. Equipos como el Villarreal o la Real Sociedad ya habrían preguntado por sus servicios y el Barça habría dado el visto bueno a una cesión del cántabro, ya que no quieren desprenderse de él definitivamente.