Si vuelve a llegar tarde, Hansi Flick ordenará su venta porque no perdona más indisciplinas

Hansi Flick tiene muy claro que los problemas que está atravesando su equipo vienen, en gran medida, por la falta de disciplina y trabajo por parte del grupo, en varios momentos de este comienzo de año. Los jugadores no llegan en buena forma física a ciertos momentos de los partidos y eso se nota mucho en el trabajo de la presión. Los delanteros no trabajan como deben y eso perjudica la labor de los zagueros, los cuales tampoco es que hayan estado especialmente acertados, siendo Jules Koundé, uno de los que se ha ido señalando durante estos primeros meses de competición.

En esta misma línea, tal y como apuntan fuentes cercanas al entorno del FC Barcelona, Hansi Flick comienza a estar harto de la falta de disciplina e implicación por parte de varios de sus jugadores. No le gusta ni un pelo ver cómo cada vez se toman menos en serio los entrenamientos y los planes de trabajo. Ya no importa si es cierta la historia sobre Lamine Yamal y la presión de Deco para que el joven no fuera castigado. Aquí, la realidad es que hay que acabar con el pasotismo generalizado.

Koundé, el primero en ser avisado

De este modo, ha llegado el momento de poner fin a las indisciplinas. Flick ha visto cómo los castigos de hacer que sus jugadores no sean titulares si no llegan a tiempo a alguno de los entrenamientos no son una medida que genere el suficiente respeto. De hecho, hay reincidentes, y la estrella es un Koundé que ya sabe que no le puede volver a pasar de nuevo, ya que ahora sí que habrá consecuencias graves. Ya está advertido por todos.

Si se repite, queda fuera del Barça

A pesar de que en la dirección deportiva consideran al francés un jugador de presente y futuro en el Barça, la realidad es que si no se centra y recupera su mejor versión, Flick no tendrá problema alguno en buscarle una venta. Koundé siempre ha vivido en su mundo y nadie lo ve mal, pero si afecta a su desempeño en el césped, sí que va a haber más problemas.

Así pues, en can Barça y en el vestuario ya saben que las indisciplinas se comenzarán a pagar de verdad y caras, ya que visto que Koundé no responde, hay que ponerse serios en este aspecto.