Sólo dos jugadores del Barça se salvan de la escabechina de Joan Laporta, que tiene informes muy preocupantes

El FC Barcelona está pasando por un momento delicado y la dura derrota en Stamford Bridge contra el Chelsea ha hecho saltar aún más las alarmas. De hecho, Joan Laporta habría recibido informes muy preocupantes, ya que solo se salvarían dos jugadores del Barça que están a un buen nivel. El resto de la plantilla estaría lejos del rendimiento que se vio el curso pasado y que deslumbró.

Es el caso de Eric Garcia, que sería el único futbolista que ha aumentado de manera considerable su nivel respecto a la temporada pasada, ya que se ha convertido en uno de los intocables para Hansi Flick, mientras que Pedri González sería el otro jugador que estaría igualando su rendimiento del año pasado, y aunque a día de hoy el canario se encuentra lesionado, volverá esta misma semana.

Solo se salvan dos jugadores del Barça esta temporada tras los últimos informes

Aun así, fuera del defensa y del centrocampista, todos los jugadores restantes del equipo están por debajo de su nivel del año pasado. En defensa, la situación es trágica, ya que Jules Kounde ha bajado mucho su rendimiento y está siempre cuestionado por lo que hace sobre el terreno de juego. Además, con Pau Cubarsí también hay dudas, mientras que Ronald Araujo está siempre criticado.

En el centro del campo, Frenkie de Jong tiene un partido bueno y tres de malos, lo que complica mucho la situación, y Marc Casadó está viviendo un curso irregular y difícil, teniendo en cuenta que Flick no está contando mucho con él en los últimos partidos. En la delantera, ha habido también algunos altibajos, con Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal lesionados de manera seria.

Eric Garcia y Pedri, los únicos que están a un buen nivel en el conjunto azulgrana

Por lo tanto, el Barça está teniendo una temporada muy complicada, ya sea por las lesiones o por un bajón de rendimiento considerable de toda su plantilla, menos dos jugadores, como son Eric Garcia y Pedri González. Fuera de ahí, el resto de futbolistas no están demostrando el mismo nivel que se había visto el año pasado y que permitió al conjunto azulgrana conseguir tres títulos.