Txiki Begiristain ha ofrecido hasta 100 millones al Barça para cerrar la llegada al City

Txiki Begiristain confirmó que dejará su puesto de director deportivo del Manchester City una vez que finalice la presente temporada. Sin embargo, antes de decir adiós, quiere darle una última sorpresa a Pep Guardiola: contratar a Raphinha. El capitán del Barça está teniendo su mejor rendimiento desde que llegó al club culé, y el español cree que es la pieza que necesitan los citizens para volver a ser competitivos en la Premier League.

En lo que va de este año, el brasileño tuvo actuaciones memorables en los partidos ante Real Madrid en Yeda y ante Benfica, en la remontada 5-4 por Champions League. En total, suma 20 goles y 11 asistencias en solo 29 partidos, números que reflejan el gran momento que atraviesa uno de los pilares del esquema del sistema de juego de Hansi Flick. A pesar del interés del Manchester City y otros equipos, en el Barça rechazarán cualquier oferta que llegue a las oficinas.

El City se rearma

Los citizens empezaron a forjar un nuevo proyecto futbolístico al ver que el rendimiento del equipo está muy lejos de cumplir con los objetivos trazados a inicio de año. Además de la renovación de Erling Haaland hasta 2034, Pep Guardiola se aseguró la contratación de tres fichajes: Vitor Reis, Abdukodir Khusanov y Omar Marmoush.

No conforme con la incorporación de sangre joven a la plantilla, el actual técnico del City le insiste a Txiki Begiristain que vaya a fondo por Raphinha, aunque sabe que del otro lado no quieren saber nada con desprenderse del capitán del Barça. Esta no es la primera oferta que ha recibido Laporta por el ex Leeds, ya que durante su estadía en Yeda, varios equipos de la liga saudí hicieron sus respectivas consultas. La respuesta fue siempre la misma: no está a la venta.

Arranca la reconstrucción

Pep Guardiola tiene bien en claro que se vienen tiempos difíciles en Manchester y será clave dar en la tecla con los próximos fichajes. La directiva, en tanto, confía en que la llegada de nuevos futbolistas será el impulso que necesitan para clasificar a la próxima ronda de la Champions League y mejorar su posición en la Premier League para meterse en la zona de copas europeas.