Un jugador del Barça está harto de Flick, se siente engañado

El FC Barcelona consiguió una trabajada victoria en la dura visita del Eintracht de Frankfurt al Spotify Camp Nou, en el partido correspondiente a la sexta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El Barça sumó tres puntos muy necesarios para escalar en la clasificación, pero un jugador del conjunto azulgrana acabó muy enfadado por la decisión de Hansi Flick.

Se trata de Ferran Torres, uno de los delanteros en mejor forma del Barça. El ariete fue suplente en el encuentro ante el elenco alemán, ya que el técnico decidió darle la titularidad al trío de ataque que más alegrías le dio a los culés la temporada pasada, formado por Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha, dejando al valenciano en el banquillo a pesar de su buen nivel.

Ferran Torres se enfadó mucho con Hansi Flick al ser suplente contra el Eintracht

De hecho, el jugador venía de hacerle un hat-trick al Real Betis en el último partido de Liga, pero parece que esto no fue suficiente para Flick. Y Ferran, al ver la alineación del entrenador de cara al choque contra el Frankfurt, cogió un cabreo monumental, ya que creyó que se había ganado el derecho de seguir siendo de la partida después de los tres goles marcados en el último duelo.

Aun así, el valenciano volvió a demostrar en el terreno de juego, cuando salió, que puede ser importante en el Barça. Lewandowski volvió a tener un partido muy cuestionable al frente del ataque, moviéndose muy lento por el campo y sin tener oportunidades serias. En cambio, cuando Ferran entró, se mostró muy eléctrico y con ganas de demostrarle a Flick que tiene que ser el titular.

El valenciano cree que se merece ser titular en el Barça

De momento, la relación entre el delantero y el técnico no está rota, pero Ferran espera que la meritocracia esté por delante de los nombres a la hora de realizar las alineaciones. El valenciano cree que se ha merecido ser titular en los partidos grandes y seguirá luchando al máximo para conseguir este estatus con el alemán en el banquillo.