Amorim los echa del Manchester United y han sido ofrecidos a Deco para terminar en el Barça

Rubén Amorim desea desprenderse de varios jugadores del Manchester United que no están convenciendo con su rendimiento, y en concreto ya ha señalado a tres que tendrán que irse cuanto antes. Es decir, que durante este mes de enero se buscará un comprador para todos ellos, y todos han sido ofrecidos al Barça, que puede aprovechar la oportunidad para hacerse con los servicios de algunos de estos cracks, siempre y cuando interesen a Hans-Dieter Flick.

El primero de ellos es Victor Lindelöf, quien sigue siendo muy inseguro y comete muchos desajustes a nivel defensivo. Apenas ha disputado un total de 339 minutos repartidos en nueve encuentros durante la actual campaña, y los ‘diablos rojos’ ya le han obligado a salir cuanto antes y buscarse un nuevo desafío. Queda libre el 30 de junio, pero no será renovado, y esperan poder obtener una pequeña compensación económica este mercado de invierno.

Aunque incluso se conformarían con dejarlo salir gratis, pero ahorrándose el sueldo que le queda por percibir al zaguero sueco. No obstante, en el Spotify Camp Nou no se han planteado esta contratación, y menos considerando que tienen apalabrado a Jonathan Tah. Quien también ha sido descartado es Joshua Zirkzee, que aterrizó en la Premier League este verano, tras sobresalir en las filas del Bolonia, logrando una histórica clasificación a la Champions League.

Erik Ten Hag lo pidió expresamente, y en Old Trafford abonaron más de 40 millones de euros para sacarlo de Italia. Pero apenas ha logrado un total de cuatro tantos, y en el último encuentro fue sustituido en el minuto 33, una muestra clara de que Amorim no cuenta con él. En el Barça necesitan a un nuevo ‘9’ para competir con Robert Lewandowski, pero el canterano del Bayern de Múnich no parece ser una opción que esté en mente.

Y para acabar tenemos a Marcus Rashford, que es una de las primeras salidas sonadas que el United quiere realizar. Joan Laporta y Deco sí que están seducidos ante esta contratación, pero ahora mismo no pueden pagar los 50 ‘kilos’ que solicitan.

Así que resulta complicado pensar que alguno vaya a acabar en la plantilla de Flick.