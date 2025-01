Emery tiembla: el tapado del Barça para jubilar a Lewandowski está en el Aston Villa

En el Barça no dejan de añadir nuevos nombres a la lista de candidatos que tienen para mejorar la delantera, y el futuro de Robert Lewandowski es cada vez más incierto. Al quedar libre el 30 de junio, parece muy probable que acabe saliendo con la carta de libertad, pues su renovación no está clara en absoluto. Existen muchas dudas debido al irregular estado de forma que atraviesa, y a las discretas actuaciones que ha completado en las últimas semanas.

Joan Laporta y Deco necesitan más tiempo antes de tomar una decisión con el futuro del ‘9’, pero no es descartable en absoluto que acaben permitiendo su fuga. Si sigue sin poder salir de este bache y no amortiza su increíble salario, optarán por dejarlo escapar, y traer a otro ariete de mayores garantías, y que sea mucho más joven. En este aspecto, no han dejado de aparecer nombres que resultan muy interesantes en el Spotify Camp Nou.

Algunos de los más destacados son los de Alexander Isak, Erling Haaland o Viktor Gyökeres, que están entre los mejores atacantes del planeta, aunque tendrían un coste especialmente elevado. Para poder firmar a cualquiera de estos cracks, sería necesario realizar una inversión que ronde los 100 millones de euros, y esto ha obligado a tener que pensar en otras opciones que sean mucho más razonables desde el punto de vista económico.

Y una de las últimas estrellas que han incluido en la lista de la compra es Jhon Durán, quien se ha erigido, por méritos propios, como una de las grandes revelaciones de la presente campaña en todo el panorama internacional. Ha completado una serie de actuaciones sublimes en las filas del Aston Villa, donde a pesar de no ser titular indiscutible, sí que es una pieza muy útil para Unai Emery, sobre todo, entrando como revulsivo.

Las estadísticas del prometedor artillero colombiano son magníficas, con un total de 12 tantos en 26 encuentros, y promediando una diana cada 82 minutos. Todavía tiene apenas 20 años, y su impacto en la Premier League y su margen de mejora han provocado que el Barça se plantee su firma para hacer olvidar a Lewandowski.