Un rival directo del Real Madrid quiere sacar a James Rodríguez del Rayo Vallecano

James Rodríguez y el Rayo Vallecano aún son un binomio que debe entenderse, por eso algunos grandes tientan al crack, como sucede con un gigante del fútbol mundial, adversario del Real Madrid esta temporada, el cual ha tanteado al futbolista colombiano para ver si puede sacarlo de Vallecas.

No hay duda, Boca Juniors, ese potencial rival de los merengues, tiene en mente firmar a la estrella de Colombia e incluso ha sopesado hacer una oferta al jugador ahora que parece que no se entiende con Iñigo Pérez, entrenador del conjunto rayista, pero el equipo argentino ha recibido una rotunda respuesta de parte del capitán de la tricolor.

James Rodríguez y este intento se aparcan

Y esa respuesta es clara: no, James no se mueve de Madrid. Y no se lo ha dicho el ex de Bayern de Múnich, Everton u Oporto a un cualquiera, sino a un ilustre compatriota del de Cúcuta, Mauricio Alberto Serna, consejero en ‘La Mitad Más Uno’.

Así lo ha confirmado el periodista colombiano, Alexis Rodríguez. Así, las preguntas de Boca al entorno de James tratando de tentarlo han sido infructuosas y el jugador, hoy por hoy, está centrado en mejorar su situación en el Rayo Vallecano. Otra cosa será lo que ocurra de cara al mercado de enero si Pérez sigue manteniendo a James en el banquillo.

Un verano donde Boca y Madrid serán rivales

La decisión de James es relevante ya que hablamos de un grande del futbol latinoamericano, como es Boca, uno que disputará junto a los mejores clubs del mundo la próxima Copa del Mundo de Clubs 2025 contra entidades de la talla del mismo Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Manchester City, entre otros.

En este sentido, se da la circunstancia de que el futbolista puede intentar triunfar en el Rayo esta campaña o, llegado el caso, buscar una salida durante el próximo verano (cuando acaba su contrato con el Rayo), que bien podría ser Boca, equipo que lo persigue desde hace tiempo. Si esto ocurriese, cabe la posibilidad de que James juegue contra el Real Madrid por la copa mundial del 15 de junio al 13 de julio de 2025.