Carlo Ancelotti lo pidió, el Real Madrid lo rechazó y es un desastre en el Liverpool

No hay que hacer mucha memoria ni retroceder demasiado hacia atrás en el tiempo para recordar el momento en el que Federico Chiesa era considerado como uno de los mejores atacantes del planeta. Tanto en la Fiorentina como en la Juventus había dejado muestras de su increíble talento y de su facilidad para marcar las diferencias, y su momento cumbre llegó en la Eurocopa de 2021, en la que fue decisivo para que la selección italiana ganara el trofeo.

Protagonizó algunas actuaciones excepcionales, como en la semifinal contra España, y demostró todo su arsenal de cualidades, desde velocidad y potencia, hasta técnica y visión de juego. Lógico que se colara en la agenda de grandes escuadras, y el Real Madrid llegara a sopesar la posibilidad de realizar una oferta para reclutarlo, convirtiéndose así en una de las primeras peticiones que Carlo Ancelotti realizó nada más llegar.

Florentino Pérez, al final, optó por descartar la operación tras conocer las elevadas exigencias de la entidad ‘bianconera’, y en ese momento tampoco era una urgencia firmar a más extremos, pues ya contaban en nómina con Vinicius Junior, Rodrygo, Gareth Bale o Eden Hazard. Y el tiempo ha demostrado que en el Santiago Bernabéu no se equivocaron a la hora de rechazar la posible llegada del extremo nacido en el año 1997.

Y es que nunca más se ha vuelto a ver la mejor versión de Chiesa, que poco después sufrió una grave lesión de rodilla, de la cual no se ha llegado a recuperar al 100%. Este verano acabó saliendo de Turín tras conocer que Thiago Motta no contaba con él, y su destino se encontró en el Liverpool, donde esperaba recuperar la confianza en sí mismo y volver a ser el de antes. Sin embargo, ha quedado relegado al ostracismo por Arne Slot, que no le ha dado oportunidades.

Apenas ha disputado un total de 123 minutos divididos en cuatro encuentros, y se ha visto obligado a jugar con el filial. Y en Anfield ya le buscan una salida de cara al próximo mes de enero.

No cabe duda de que hubiese sido uno de los grandes errores del Madrid.