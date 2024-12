Ancelotti recomienda poner en el mercado a cuatro jugadores del Real Madrid

Carlo Ancelotti tiene claras sus ideas y hay jugadores del Real Madrid que no están contando nada para el italiano. El entrenador confía en pocos futbolistas y los demás tienen complicado tener minutos en el terreno de juego. Por eso, el técnico del conjunto blanco le ha recomendado a Florentino Pérez que ponga en el mercado a cuatro jugadores que no podrán disputar muchos encuentros esta temporada.

Se trata de Arda Güler, Endrick, Brahim Díaz y Dani Ceballos. Estos cuatro no están teniendo la confianza de Ancelotti y podrían buscar una salida para poder tener más oportunidades fuera del Santiago Bernabéu. Para el turco y el brasileño, teniendo en cuenta su juventud, podrían salir cedidos para volver cuando el italiano ya no esté, mientras que los dos últimos podrían abandonar definitivamente el club.

La lista negra de Ancelotti

Los centrocampistas y el delantero forman parte de la lista negra que ha creado el entrenador del conjunto blanco en el Madrid. No están teniendo minutos bajo sus órdenes y su situación es cada vez más problemática, con algunos desencuentros por sus escasos minutos y su falta de profesionalidad en algunos entrenamientos. A pesar de que no les está dando tiempo de juego, Ancelotti no va a soportar que se incumplan las normas.

Por eso, habrían decidido salir de la entidad madrileña y, algunos de ellos, volver cuando su archienemigo ya no se encuentre en el banquillo del Santiago Bernabéu. Jugadores jóvenes como Güler y Endrick necesitan jugar para madurar y coger experiencia, pero con el italiano no podrán hacerlo y han pensado que lo mejor para ellos es buscarse una salida en calidad de cesión.

La decisión, de Florentino

Sin embargo, las decisiones de las marchas de estos futbolistas las acabará tomando Florentino Pérez. El presidente prefiere que los jóvenes se queden en el Madrid esta temporada aunque estén jugando poco, ya que a pesar de que pasen más tiempo en el banquillo que en el terreno de juego, esto también servirá como experiencia de cara al futuro. Ancelotti los quiere fuera, pero Florentino tiene otra opinión al respecto con sus jugadores protegidos.