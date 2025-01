Comparado con Mbappé, estrella en Francia y ofrecido a Deco: quiere jugar en el Barça

Hay un jugador que brilla en la Ligue 1 y que ya ha comenzado a ser comparado de manera recurrente con Kylian Mbappé, aunque salvando las enormes distancias que existen con la estrella del Real Madrid. Porque estamos hablando del que para mucha gente es el mejor jugador del planeta en estos momentos, por delante de otros cracks como Erling Haaland, Lamine Yamal, Raphinha, Mohamed Salah o su propio compañero de equipo, Vinicius Junior.

Pero en Francia afirman que hay un futbolista que resulta igual de determinante para su club, el Mónaco, donde el delantero de 26 años comenzó a dar sus primeros pasos en la élite, lo que le llevó a ser traspasado al Paris Saint-Germain a cambio de una cantidad de récord, de 180 millones de euros. Y el equipo de El Principado ya se frota las manos con su nueva perla, que puede volver a dejar una cifra astronómica en sus arcas, como previamente hicieron también James Rodríguez, Fabinho o Aurelien Tchouaméni.

En este caso, el protagonista es Eliesse Ben Seghir, que ha logrado asombrar al mundo con las actuaciones que ha realizado en todas las competiciones. Juega como extremo izquierdo, y desde esa posición ha sido capaz de anotar un total de siete tantos, además de haber repartido cuatro pases de gol a sus compañeros. Todavía es insultantemente joven, al haber nacido en el año 2005, y está llamado a dar el salto a una escuadra más poderosa en este mismo verano.

No faltan pretendientes para el atacante marroquí, aunque en todo momento ha dejado claro que su deseo es poder probar suerte en La Liga EA Sports, donde actualmente compite Mbappé. Pero su intención no es llegar al Santiago Bernabéu y firmar con Florentino Pérez, sino unirse al eterno rival de los ‘merengues’, como es el Barça. Y no lo ha dudado a la hora de ponerse en contacto con Deco, a través de su agente, para ofrecerse personalmente.

Se enfrentó a los azulgranas en el Trofeo Joan Gamper y en la primera jornada de la Champions League, y dejó destellos de su inmensa calidad, logrando impresionar a Hans-Dieter Flick.

¿Será suficiente para que en el Spotify Camp Nou apuesten por Ben Seghir?