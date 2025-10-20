Con el Barça fuera de la puja, Pep Guardiola admite el error y pide ficharlo de nuevo

El Manchester City se prepara para lanzar un inesperado asalto al mercado, reconociendo un error de planificación del pasado. Pep Guardiola se ha dado cuenta, tarde, de que el delantero que necesita desesperadamente en el Etihad Stadium es Julián Álvarez. El entrenador catalán ahora entiende que el argentino es el jugador complementario perfecto para Erling Haaland y la clave para que el noruego alcance su máximo potencial.

La sinergia entre Julián Álvarez y Haaland es lo que Guardiola busca para el ataque. El técnico ve en el argentino la movilidad, la capacidad de asociación y la presión alta que permitiría a Haaland explotar los espacios y las asistencias. El City lamenta haber dejado escapar al jugador en su momento y ahora está dispuesto a ir con todo a por él.

El Barça fuera de la puja: La oportunidad de oro del City

Esta ambición del City coincide con la situación precaria de su principal rival en la puja por el talento mundial. El FC Barcelona, el otro gran club que ha soñado con fichar a Julián Álvarez, se encuentra en una situación económica complicada que hace no viable su incorporación en este momento. Este factor financiero le da una oportunidad de oro al Manchester City para actuar sin la presión de una contraoferta blaugrana.

El fichaje es complicado, pero el Manchester City tiene el dinero y está dispuesto a pagar una cifra descomunal para subsanar su error. El Atlético de Madrid sería el principal beneficiado económicamente de esta operación, ya que el City está dispuesto a pagar más de 100 millones de euros por el regreso del delantero a Mánchester. El club rojiblanco ya asume que el argentino saldrá más pronto que tarde, y obtener una cifra así no sería una mala tajada. Aunque Julián Álvarez podría no estar tan conforme con la idea de regresar, la falta de alternativas reales en el mercado por parte del Barça facilita la negociación al City.

Así pues, Pep Guardiola quiere fichar a Julián Álvarez al darse cuenta de que el argentino es el complemento perfecto para Erling Haaland, una operación facilitada por la complicada situación financiera del FC Barcelona, que deja vía libre al Manchester City para pagar más de 100 millones de euros.