Courtois lo echa del Real Madrid y ya está en negociaciones para ir a la Premier en enero

Thibaut Courtois es un pilar indispensable en el Real Madrid, al menos mientras Carlo Ancelotti siga en el banquillo. Y así ha quedado demostrado a lo largo de este curso, en el que el belga no acaba de estar a su mejor versión, y ha seguido acumulando algunos problemas físicos. Pero siempre que ha estado disponible, ha sido titular indiscutible, y el elegido para ocupar la portería, por delante del resto de opciones que el entrenador transalpino tiene a su disposición.

Algo que también se pudo comprobar en el anterior curso, cuando el ‘1’ sufrió una grave lesión de rodilla, y una posterior recaída, que prácticamente le dejó fuera de combate durante todo el año. Tan solo pudo regresar en las últimas semanas, pero esto no fue un impedimento para que ‘Carletto’ decidiera apostar por él en el encuentro más decisivo de la temporada, en la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund, y acabó siendo decisivo con sus atajadas.

De modo que Andriy Lunin ya sabe que si quiere tener continuidad, lo mejor que puede hacer es abandonar el Santiago Bernabéu. No importa que siempre que haya jugado haya estado a un nivel sublime, haciendo olvidar, en gran medida, al ex del Chelsea o del Atlético de Madrid. Fue uno de los culpables de la fantástica temporada que completó el cuadro blanco, teniendo algunas actuaciones para el recuerdo, como ante el Manchester City, pero eso no le ha servido para ganarse el puesto.

Si Courtois sigue en la plantilla del Madrid, el ucraniano está condenado a ser suplente, y ahora que ya tiene 25 años, su paciencia empieza a agotarse. No quiere pasar el resto de su carrera en el banquillo, y más tras haber demostrado que está preparado para ser el arquero titular en cualquier escuadra top del planeta. Por esta razón no dejan de lloverle las ofertas, y el último conjunto en interesarse por su incorporación ha sido el Tottenham, que ha encajado muchos goles.

Ange Postecoglou no acaba de estar satisfecho con Guglielmo Vicario, y ha ordenado a la directiva a buscar un nuevo portero para el mes de enero.

Para ello han pensado en Lunin, por el que pueden llegar a ofrecer unos 30 millones de euros a Florentino Pérez.