No perdona a Carlo Ancelotti por echarlo del Real Madrid, no quiere volver y firma por el Inter

Nico Paz está dando la razón a toda la gente que señalaba que ya estaba preparado para jugar en el Real Madrid, y que merecía una oportunidad tras la inesperada retirada de Toni Kroos en verano. En los encuentros que disputó con el primer equipo, aprovechando las lesiones que había en ese entonces, dejó muy buenas sensaciones e incluso llegó a estrenarse como goleador en la Champions League, en un partido ante el Nápoles.

Algo que no le valió para que Carlo Ancelotti decidiera darle más continuidad, y le obligó a jugar el resto de la temporada en el Castilla. Y a pesar de las increíbles actuaciones que realizó en Primera Federación, una categoría que se le quedaba muy pequeña, en el Santiago Bernabéu no le brindaron la posibilidad de dar el salto a los profesionales, lo que llevó al prometedor centrocampista de 20 años a marcharse a otro lugar.

Recibió varias propuestas de traspaso y de cesión, y su prioridad era quedarse en La Liga EA Sports, pero al final se decantó por unirse al ambicioso proyecto que le presentó el modesto Como. Cesc Fábregas habló personalmente con él para convencerle de que sería titular indiscutible, y por lo tanto podría acumular una experiencia importante en la Serie A, donde ya se ha consagrado como una de las grandes revelaciones de la presente campaña.

Paz ha aprovechado para reivindicarse y ya ha podido celebrar su debut con la selección absoluta argentina, pese a haber nacido en Santa Cruz de Tenerife. Su rendimiento no ha pasado desapercibido para Florentino Pérez, que se aseguró una opción de recompra, si bien Nico ya ha dejado muy claro que no piensa en volver al Madrid mientras Ancelotti siga en el banquillo, pues no perdona la manera en la que lo echó. Y esto ha dejado en bandeja la operación para el Inter de Milán.

Los ‘neroazzurri’ han quedado gratamente impresionados con el desempeño que ha mostrado el canterano blanco en su primera experiencia en la élite, y ya están preparando una oferta para ficharlo, que estaría valorada en algo más de 20 millones de euros.

Es un objetivo prioritario para Simone Inzaghi.