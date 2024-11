El Barça encuentra al sustituto de Balde en Holanda, bueno, bonito y barato

El Barça tiene deberes pendientes en la posición de lateral zurdo, en la que Alejandro Balde no tiene un sustituto de totales garantías. Tras la salida de Marcos Alonso, Joan Laporta y Deco optaron por no fichar a nadie, y la apuesta de Hans-Dieter Flick parecía que iba a ser Álex Valle, que sorprendió con su desempeño durante la pretemporada. Pero acabó marchándose al Celtic de Glasgow, una escuadra que le prometía más minutos, a modo de préstamo.

Y quien se quedó fue Gerard Martín, que ha tenido la oportunidad de jugar varios encuentros como titular, pero no ha convencido en absoluto. No da una sensación de seguridad ni de regularidad, y siempre que juega demuestra ciertas limitaciones, fruto también de la poca experiencia que tiene en la élite. Pero ya tiene 22 años, por lo que no podemos decir que sea una joven promesa con un gran potencial, así que en el Spotify Camp Nou buscan a un nuevo especialista.

La intención no es hacer ningún gran desembolso, sino traer a un futbolista que tenga un precio razonable, que acepte un papel secundario y que pueda cumplir siempre que salte al césped. Unos parámetros que han llevado a pensar en la contratación de Hugo Bueno, que está aprovechando al máximo su paso por el Feyenoord para demostrar todas las buenas impresiones que causó en el Wolverhampton Wanderers, donde llegó a consolidarse como titular.

Tuvo continuidad en la Premier League y ha seguido creciendo en la Eredivise, y también en la Champions League, algo que ha provocado que el Barça empiece a plantearse con calma la posibilidad de apostar por él, y que se convierta en la principal alternativa a Balde. No debería de tener un coste superior a los seis millones de euros, y Laporta y Deco han puesto sobre la mesa de Flick, que será quien tenga que decidir, este posible fichaje.

No hay muchas más opciones que sean igual de asumibles en el mercado, por lo que merece la pena prestar atención a este asunto. Porque tiene muchas papeletas para poder ser una de las primeras contrataciones que realicen.