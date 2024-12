Enemigos de Luis Enrique, leyendas del PSG y en conversaciones para unirse al Inter de Milán

El Inter de Milán puede certificar la llegada de dos cracks de clase mundial próximamente, y reforzar notablemente el nivel de la plantilla. Y se da la curiosidad de que ambos compartieron vestuario tanto en la selección ‘azzurra’, conquistando la Eurocopa de 2021, y también en el Paris Saint-Germain, y acabaron enemistados con Luis Enrique. El primero de ellos es Marco Verratti, que se vio obligado a dejar el combinado galo hace poco más de un año.

Nada más llegar al banquillo del Parque de los Príncipes, el entrenador gijonés le dejó claro que no contaba con él para su proyecto, y le obligó a buscar un nuevo refugio. Es decir, exactamente lo mismo que hizo con otra estrella, como Neymar Junior. No le importó en absoluto que el habilidoso y menudo centrocampista fuera una de las grandes leyendas de la entidad, donde llevaba más de una década, y un protegido de Nasser Al-Khelaïfi.

Le ordenó que recogiera sus pertenencias y vaciara la taquilla, y acabó mudándose a Qatar, para recalar en las filas del Al-Arabi, donde sigue jugando a día de hoy. Pero ya echa mucho de menos su vida en Europa, y en especial le gustaría regresar a su país natal, del que salió siendo apenas un chaval. Y puede hacerlo para aterrizar en el Giusseppe Meazza, donde le recibirían con los brazos abiertos, y curiosamente, podría jugar por primera vez en la Serie A.

Porque se fue al PSG cuando aún militaba en el Pescara, y competía en la Serie B. Junto a Verratti, el otro golpe que preparan los ‘neroazzurri’ sería el regreso de Gianluigi Donnarumma, que no se puede ni ver con Luis Enrique, que ahora mismo es su enemigo número uno. Le ha apartado de la titularidad y le ha relegado al ostracismo, y ha dejado muy claro que no volverá a jugar mientras él sea el entrenador, ya que no confía en sus habilidades, y está harto de sus errores y de su actitud.

El Inter necesita a un sucesor para el veterano Yann Sommer, y ha pensado en el arquero nacido en el año 1999, que podría traicionar al Milan, donde se formó y se convirtió en una estrella, antes de irse por la puerta de atrás.