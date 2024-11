Es el mayor traidor del City y de Guardiola, está negociando con Amorim para ir al United

El Manchester City puede experimentar una traición por parte de uno de sus antiguos jugadores, que ahora podría acabar en el eterno rival, como es el Manchester United, después de haber recibido la llamada de Rubén Amorim, el nuevo entrenador que ha llegado para reemplazar a Erik Ten Hag. Y el protagonista de esta historia es Joao Cancelo, que desde hace apenas unas semanas juega lejos de Europa, más concretamente, en Arabia Saudí.

No acabó de convencer al Barça para que hiciera un esfuerzo económico y lo retuvieran, y Joan Laporta y Deco consideraron que lo mejor era permitir su despedida. Aterrizó en el Al-Hilal, que le ponía encima de la mesa un salario estratosférico, pero ha necesitado muy poco tiempo para darse cuenta de que cometió un grave error. Porque no es feliz con el estilo de vida que tiene allí, y ha pedido a su agente, Jorge Mendes, que intente traerlo de vuelta al viejo continente.

Obviamente, un regreso al Etihad Stadium está descartado. Allí fue donde pasó sus mejores años, pero acabó enfrentado con Pep Guardiola, con el que no se puede ni ver, y le obligó a salir cedido al Bayern de Múnich, primero, y al Spotify Camp Nou, después, para finalmente trasladarse a Asia. Y la particular venganza que prepara el lateral portugués es la de comprometerse con el otro gran club de la ciudad, y llegar a Old Trafford en enero.

Los ‘diablos rojos’ tienen muchos problemas en las bandas, tanto en la izquierda como en la derecha, y es una de las primeras zonas que Amorim espera reforzar en cuanto se inaugure el periodo de traspasos. Considerando que la escuadra árabe pagó 25 millones de euros, no se conformarían con menos dinero, una cifra que el United no debería de tener ningún problema en desembolsar, y que encaja perfectamente en su presupuesto. Aunque, eso sí, el ex del Valencia, de la Juventus, del Benfica o del Inter de Milán ya tiene 30 años.

Pero Amorim no tiene ningún tipo de duda de que Cancelo es un fichaje de lujo, y podría ser un pilar fundamental.