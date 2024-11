Vinicius rechaza la oferta de 250 millones de Arabia, pero no la del PSG

Vinicius Jr. es la gran estrella del Real Madrid, pero las últimas polémicas que han afectado al brasileño le están perjudicando mucho mentalmente. No ganar el Balón de Oro fue un palo muy grande, y aunque el conjunto blanco le apoyó no asistiendo a la gala, el jugador cree que su club podría hacer más por él. Por eso, tiene dudas de si renovar o no y las ofertas no paran de llegar.

De hecho, Arabia Saudí ha sido quien más ha insistido por él últimamente. El verano pasado ya intentaron hacerse con sus servicios con una oferta monstruosa, pero Vinicius la rechazó para seguir en Europa. Los saudíes han seguido presionando con montones de dinero, pero el brasileño no quiere irse a una liga menor y solo saldría del Madrid para seguir en Europa. Y el PSG podría ser uno de los equipos.

Vinicius pide más dinero

El conjunto francés le habría ofrecido a Florentino Pérez 250 millones de euros por Vinicius, pero el presidente blanco los habría rechazado asegurando que su cláusula es de 1000 milones. Por otro lado, el brasileño no la ha descartado del todo, pero sí que pide al Madrid un esfuerzo económico y que iguale el montante que le ofrecen desde Francia para renovar con el club blanco.

En cualquier caso, si los deseos del jugador no se cumplen, la situación podria cambiar si Vinicius pide irse. En este sentido, sería extraño que el Madrid retuviese al delantero en contra de su voluntad, ya que crearía mucha mala fama y el brasileño no estaría a gusto en el terreno de juego. Si llega a suceder, las cantidades económicas que se han hablado podrían ser una realidad.

Al nivel de Mbappé

Para renovar su contrato, Vinicius pide cobrar lo mismo que Kylian Mbappé, que ahora mismo es el jugador que más cobra del Madrid después de llegar este verano a coste cero. El brasileño cree que él debería ser la primera opción en la escala salarial del conjunto blanco y no quiere a nadie por encima. Por lo tanto, si Florentino Pérez no acude a los deseos del delantero, el PSG podría dar un golpe sobre la mesa. Arabia Saudí también llama, pero Vinicius prefiere seguir en Europa.