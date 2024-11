Es el nuevo Hazard, Barça y Real Madrid lo quieren, pero prefiere ir al Liverpool con Slot

Hay una joven promesa europea que está asombrando a todo el mundo con sus increíbles actuaciones, y que ya está recibiendo elogios de todo tipo, situándose en el punto de mira las principales escuadras de Europa. De hecho, ya ha sido comparada con Eden Hazard por sus brutales condiciones físicas y técnicas, que han provocado que el Real Madrid también se interese por su incorporación, como una interesante apuesta de futuro.

Responde al nombre de Mika Godts, y se ha erigido en uno de los grandes líderes del Ajax. Ya acumula un total de seis tantos y de cinco pases de gol, unas estadísticas muy a tener en cuenta si consideramos que apenas tiene 19 años. Puede jugar como extremo por cualquiera de las dos bandas, pero es en la izquierda donde mejor se desenvuelve, pudiendo hacer gala de su potencia y su conducción de balón. Y no tardará mucho en salir de Holanda.

Florentino Pérez ha pensado en su contratación por si Brahim Díaz o Arda Güler se acaban yendo, y no tendría un coste superior a los 25 millones de euros. Pero ahora mismo, el club que lidera la subasta para poder reclutar al ex del Anderlecht o del Genk es el Liverpool, que busca a un sucesor para Mohamed Salah, y cree que el belga sería un candidato más que interesante. Y Arne Slot no ha dudado a la hora de contactar personalmente con él.

Lo conoce perfectamente, pues se enfrentó a Godts cuando aún dirigía al Feyenoord, y quedó asombrado con las cualidades que atesora. Y el futbolista estaría mucho más seducido por la idea de acabar en la Premier League antes que en España, consciente también de que en el Santiago Bernabéu sería más complicado poder disfrutar de minutos con regularidad, al tener que competir con fenómenos de la talla de Kylian Mbappe, Vinicius Junior o Rodrygo Goes.

En Anfield son muy optimistas con esta incorporación, que desean dejar cerrada cuanto antes. El Barça, por otro lado, también lo tiene en la agenda para mejorar la parcela ofensiva, aunque tras conocer su elevado coste han decidido salirse de las negociaciones.

Porque Joan Laporta y Deco consideran excesiva la cifra que el Ajax pide.